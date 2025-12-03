Álvaro Morata no niega una ruptura con Alice Campello, pero sí haberle sido infiel

Mucho se está hablando ahora de la estabilidad en el matrimonio formado por Álvaro Morata y Alice Campello. Uno que ya ha atravesado serios problemas que les llevó a anunciar su separación el pasado mes de agosto. Después de más de 8 años en común y cuatro hijos, la pareja entendió necesario distanciarse para encontrar la estabilidad perdida en una convivencia que se había tornado insostenible. Pero el tiempo el uno sin el otro fue un calvario mayor, de ahí que decidiesen intentarlo de nuevo y comenzar de cero en una nueva ciudad.

Pero ha habido cambios en los destinos del futbolista y, al parecer, también hay cambios en su determinación de seguir juntos por más tiempo. Eso es lo que se lleva rumoreándose los últimos días, hablándose de una nueva crisis que estaría dando jaque a su matrimonio. No es para menos, pues sus movimientos son sospechosos. Ambos han cambiado las descripciones de sus perfiles de Instagram, como ya hicieron tras su primera separación. Ella ha eliminado el apellido de él de su cuenta, mientras que él ha borrado esa referencia a ser “marido de”. Tal ha sido el revuelo que el futbolista se ha visto obligado a hablar.

Álvaro Morata rompe su silencio sobre su rumoreada crisis

El hecho de que se hayan producido los mismos retoques en sus cuentas personales que el pasado verano cuando su matrimonio se desmoronó, ha sido muy controvertido. Sus seguidores ya dan por hecho que de nuevo se enfrentan a un obstáculo en su felicidad conyugal. Esto ha hecho que el futbolista haya accedido a responder a los mensajes que le ha escrito Alexia Rivas, que ha detallado su conversación a la audiencia de ‘El tiempo justo’. Después de hablar de la enfermedad que padece y mostrar la calva que le ha aparecido en la cabeza por ella, ha desvelado su intercambio de mensajes.

Álvaro Morata y Alice Campello Gtres

Hace frente, por ejemplo, a los rumores de que él estaría interesado en otra joven y que su mujer se habría puesto celosa. Uno de los motivos que se han puesto sobre la mesa para explicar esta nueva crisis. Una razón que él mismo ha desmentido a través de la periodista: “Me asegura que no hay tercera personas e infidelidad menos”. Morata no sabe de dónde han surgido estas habladurías de deslealtad y se ha interesado por conocer qué supuestas pruebas habría contra él para acusarle de ello. Algo que niega en rotundo que sea verdad: “Me lo jura casi por sus hijos”.

Ahora bien, Álvaro Morata no ha sido tan claro a la hora de negar su comentada crisis con Alice Campello: “Le pregunto que si va a seguir con ella o si se va a priorizar a sí mismo y ya no me quiere responder”. Esta cuestión parece que prefiere reservársela, a pesar de que sería una clave para alejar el foco de atención sobre su matrimonio. Si los rumores no tuviesen fundamento, él podría defender la estabilidad de su vínculo y zanjar con tanto dime y direte sobre qué sucede entre ellos y quién podría suponer una tentación. Opta por el silencio: “Me dice que está bien y que le da igual lo que diga la gente, ya que han dicho todo sobre él”.