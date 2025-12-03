Mar Flores tajante al fin al sentenciar a Lequio tras su despido

Isabel Gemio ha regresado a la radio de la mano de RNE, con un programa nocturno que ya está cosechando éxito. Al menos sí se está haciendo oír ahora que ha llevado a su espacio en las ondas a una de las estrellas del momento. Se trata de Mar Flores, de plena actualidad por la publicación de sus polémicas memorias autobiográficas, la grabación de un programa junto a su hijo Carlos Costanzia, así como por otros asuntos personales. Entre ellos, el inminente cumpleaños de su nieto, en el que no coincidiera con Terelu Campos para evitar los dimes y diretes, así como los batallas que ha iniciado contra algunos de sus exparejas.

Por un lado, está Carlo Costanzia, el italiano con el que se estrenó como madre y con el que vivió un auténtico infierno. Incluso llegó a denunciarle, pero retiró las acciones legales para proteger a su vástago. Hablar de estos episodios del pasado le han generado nuevos conflictos familiares. También al recodar lo sufrido al lado de Alessandro Lequio, quien fue muy duro en su respuesta a su libro de memorias, acusándola de mentir e inventarse sus recuerdos. Al menos sí cuando tenía los platós de Telecinco como altavoz, pues después fue despedido de manera fulminante, algo de lo que al fin se ha pronunciado su enemiga pública.

Mar Flores sentencia a Lequio tras su despido

En su paso por ‘El último tren’, la modelo se ha sincerado con Isabel Gemio sobre su vida. Lo ha hecho al repasar una vez más los episodios más importantes de su vida, recogidos en su libro ‘Mar en calma’, pero también ahondando en otros temas que han surgido después. Unos que darían para un segundo ejemplar y que están siendo muy polémicos estos días. Entre ellos destaca por encima de todos el despido de Alessandro Lequio de Mediaset. El conde italiano pierde su trono después de más de dos décadas al servicio de la cadena, a consecuencia de las duras acusaciones de malos tratos presentadas por su ex, Antonia Dell’Atte.

Su otra ex, Mar Flores, se alegra de que se haya producido este drástico paso. Por un lado, por la parte que le ha tocado sufrir, pero también por solidarizarse con lo vivido por la modelo italiana: “Mi voz está en mi libro. Quien quiera leer mi historia la puede leer, y quien no puede abrir los oídos y escuchar a tantas mujeres que muchas veces se les ha tapado la voz y que hoy en día están apoyadas por la justicia. Donde están reconociendo que han vivido un proceso muy doloroso para una mujer”, comienza a responder a Gemio al preguntarle por Lequio.

Mar Flores no quiere hurgar en la herida y tampoco ponerse en la diana para recibir nuevos ataques de Alessandro Lequio en respuesta a su contestación. Aun así considera justo decir que se ha producido algo así como un acto de justicia divina: “Y ha llegado de esta manera, así. Entonces, yo no voy a acusar con el dedo a nadie, porque no es mi estilo, pero está bien que cada uno reciba de la vida lo que ha estado sembrando durante años”, sentencia. No le ha hecho falta profundizar más para dejar clara su postura, al considerar que se ha obrado de la manera más justa con el fulminante despido del italiano.