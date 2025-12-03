Gabriela Guillén firma la paz con Bertín Osborne: "Estoy muy contenta por el acuerdo que hemos llegado"

Tras el posado de Bertín Osborne con su hijo en la portada de la revista "¡Hola!" a mediados del mes de agosto de este año, todo apuntaba a que había llegado finalmente la paz entre el artista y Gabriela Guillén. En el reportaje, el presentador reconocía que "ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. El niño no tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer los padres. Lo que quiero es darle normalidad a una situación que es complicada, pero ha pasado y asumo mi responsabilidad y mis obligaciones. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios y la mejor vida posible". Además, revelaba que iría a visitarle "cuando pueda", ya que viven en ciudades distintas.

Nada más lejos de la realidad, la modelo confesaba estos últimos días que Bertín no le contestaba cuando le escribía. "Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda", aseguró Guillén "¡De Viernes!". Durante su entrevista en el programa de Mediaset, insistió en que "de momento" no ha recibido "ninguna" pensión de manutención por su hijo, "porque no se ha llegado a un acuerdo", a punto de cumplirse dos años del nacimiento del menor.

Llegan a una acuerdo

Tras el revuelo de su entrevista en "¡De Viernes!", Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras y a revelado que, por fin, han llegado a un acuerdo, firmando la paz. "Estoy muy contenta por el paso y el acuerdo que hemos llegado el padre de mi hijo y yo, estoy muy bien, tranquila", ha confirmado la modelo sin poder disimular su felicidad.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Sobre la supuesta condición que habría puesto de estar presente en los encuentros de su hijo con Bertín, la paraguaya ha explicado que "no es que yo quiera estar presente, el niño es menor con lo cual tiene que estar una persona... O sea, las dos partes, supongo". Además, ha insistido en que el cantante de rancheras no está "enfadado": "Eso es totalmente mentira y lo puedo afirmar. Él no está enfadado y las cosas están bien, solucionado y ya está".

Muy tajante, también ha respondido a las palabras de Fabiola Martínez en las que le aconsejaba no obligar a Bertín a hacer las cosas. Rotunda, Gabriela Guillén ha declarado que "ella tiene su opinión como cualquiera la puede tener y supongo que lo dirá porque conoce a Bertín".

Centrada en sus memorias

Tal y como ha desvelado la modelo, se encuentra inmersa en la escritura de sus memorias, reconociendo que sí está enfadada por cosas que se han dicho sobre ella. "Las memorias van a estar y voy a escribir y voy a pasar por todas las etapas que he pasado. Y obviamente que estoy enfadada, he estado enfadada por algunas declaraciones obviamente", ha sentenciado Guillén.