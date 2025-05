‘El Cordobés’ se moja y opina sobre la vida poliamorosa de su suegro, el padre de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha querido hacer una docuserie con sabor feminista, llevando a las mujeres de su familia a la primera plana. Lo hace para remover en el pasado, denunciar las tragedias que han sufrido por culpa de los hombres y lo dura que ha sido la vida para las cuatro: la diseñadora, su madre, su hermana y su hija. ‘Las Berrocal’ está causando un gran revuelo mediático, pues no son pocas las polémicas que han protagonizado y en las que han puesto en atolladeros a muchos otros. Especialmente a Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Sobre él habló y causó controversia al poner sobre el tapete el dolor que sintió a su lado. Fueron cuatro años de amor, del que nació su hija Alba Díaz, que recuerda con pesar por algunos capítulos, pero con felicidad ahora haciendo balance general. Pero habló, provocó gran revuelo, su exmarido se enfadó, se quejó en público y tuvieron su cruce de mensajes mediáticos. Ahora el diestro regresa a tomar la palabra, pero esta vez para hablar del otro asunto controvertido del documental. Ese en el que se habla de la doble vida de José Luis Martín Berrocal, su exsuegro, que tenía dos familias en paralelo.

Los loooks de las 'Berrocal' para el estreno de su documental. Gtres

Lo que opina ‘El Cordobés’ de su suegro poliamoroso

En los tiempos que corren se cree una modernidad eso del poliamor, cuando en realidad lleva sucediendo toda la vida. Eso sí, no se solía presumir tanto eso de llevar una doble vida, como le sucedía al padre de Vicky Martín Berrocal. Tenía dos familias simultáneamente, una con Marisa en Madrid, con la que tuvo tres hijos, otra con Victoria en Huelva, donde nacieron sus dos hijas. La madre de la diseñadora dice haber elegido esa vida, que no le importa lo que le digan terceras personas sobre las decisiones de su pasado, más ahora que el balance general es que ha sido inmensamente feliz, aunque ha sufrido lo suyo por culpa de su marido.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha querido acercar la figura de tan controvertido empresario y el hecho de mantener dos familias en ciudades distintas, haciendo muchos malabares y equilibrios: “José Luis fue un hombre importante en mi vida. En mi búsqueda de esa imagen paterna que la hice de retazos de hombres importantes en mi vida, como Paquirri o José Luis Martín Berrocal”, ha comenzado a deslizar desde el plató de ‘TardeAR’ en el que colabora.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal en el plató de 'TardeAR' Mediaset

Aunque entiende el dolor que le pudo provocar a sus mujeres y sus hijos, para él siempre será una persona muy importante en su vida: “Recuerdo muchas conversaciones. Yo conducía mucho con él, me encantaba que me contara historias suyas. Fue casi una relación padre e hijo”, recuerda. No es para menos, pues el empresario llegó a su vida antes que su hija Vicky, quien después será su esposa y madre de su hija Alba. “Tenía plena confianza, un cariño especial”, reconoce el diestro, que dice haberse sentido “muy integrados con ellos, como un hijo más”.

Ahora bien, el padre de Vicky Martín Berrocal tenía sus propios secretos. Entre ellos, una doble vida, otra familia de la que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ dice no haber tenido constancia, a pesar del estrecho vínculo que atesoraba con su suegro: “Nunca le vi con la otra familia. Nunca vi esa relación. Siempre vi a José Luis viviendo con la madre de Vicky y Vicky”. Dicho esto, reconoce que “tampoco era una cosa que a mí me interesara mucho. Era el padre de mi novia y luego mi mujer y veía una piña familiar muy bonita y creía que había mucho cariño de verdad”. Además, se pregunta “¿Qué es lo que está bien o mal en esta vida? Creo que lo importante es aceptar a las personas como son. Nadie somos perfectos. Me quedo con los momentos bonitos que han sido muchos en esa familia”, zanjaba con la controversia.