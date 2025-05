‘El Cordobés’ responde al perdón de Vicky Martín Berrocal: “Me quedé en shock”

Vicky Martín Berrocal y su familia están cosechando una gran repercusión mediática tras el estreno de su serie documental. No solo por lo que se dice en ‘Las Berrocal’, sino también lo que rodea a su promoción, entre photocalls, entrevistas y debates en redes sociales y platós de televisión. Todo desde un punto de vista feminista, con la diseñadora haciéndose fuerte al lado de su madre, su hermana y su hija, aunque también se hable de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, para bien o para mal.

Las cuatro mujeres han tenido que sortear muchos obstáculos a lo largo de su vida. Muchos de ellos han tenido como protagonistas a hombres, como Victoria que dio a luz sola, su madre que sufrió un marido que mantenía una doble vida, su hermana Rocío que ha lidiado con la soledad desde la infancia o Alba, que pese a su juventud ya ha vivido mucho. Pero también se ha puesto el foco en su padre, el torero que enamoró a la diseñadora y con la que se casó en Sevilla en 1997, aunque su romance duró tan solo cuatro años y su matrimonio otros dos.

Los loooks de las 'Berrocal' para el estreno de su documental. Gtres

‘El Cordobés’ responde a los reproches de su exmujer

Son muchas las revelaciones personales de ‘Las Berrocal’, pero quizá la que más revuelo ha ocasionado es aquella en la que Vicky reconoce que “con Manuel sufrí. Sufrí con todos, uno detrás de otro”. Estas palabras han sido polémicas y han dado mucho que hablar, de ahí que la protagonista decidiese pedir disculpas a su exmarido por el daño que le haya podido ocasionar: “Le pido perdón, ni lo pensé. Es uno de los grandes amores de mi vida. Es el padre de mi hija”, ensalzaba la importancia de un hombre que es también ahora “amigo y familia”.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha respondido a la polémica desde el plató de ‘TardeAR’: “No hemos hablado. He habado con mi hija. Creo que fueron unas palabras que se tenían que entender en el contexto de la conversación, de la vida de Victoria madre”. Dicho esto, y aceptando las disculpas de su ex, deja constancia de la buena relación que mantiene con ella, a pesar de que entendieron que como pareja era imposible: “Lo que se ve es la realidad. Es muy importante para Alba también, porque siempre nos ha visto en buena sintonía. Cuando nos separamos nos dimos cuenta de que tenemos una hija en común y que tenemos una lucha”.

Manuel Díaz "El Cordobés" Getty

“Adoro a su madre, a su hermana, a su familia. Me quedé un poco en shock cuando lo escuché. Mi hija me dijo que no buscase cosas, que ‘ya sabes lo que hay’. Lo que no quiero es que sufra mi hija”, sentenciaba ‘El Cordobés’ zanjando con la polémica. Después, disfrutó de otro aspecto más positivo, al ver cómo su hija se deshacía en elogios hacia él: “Siempre que va a trabajar, va contento y feliz. Se sabe todos los temas, se los estudia. Aparte de padrazo y buena persona es todo un profesional. Papá, eres también parte de mí, aunque estoy aquí con cuatro mujeronas. Soy mitad tú y no me puedo sentir más orgullosa. Gracias por quererme y entenderme”. Obviamente, estas palabras le tocaron la fibra y se emocionó.