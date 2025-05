Vicky Martín Berrocal se empodera con traje (y corbata) y su madre con vestido de su firma para su noche con Pablo Motos

Vicky Martín Berrocal y su madre Victoria, son dos mujeres empoderadas y lo han dejado claro esta noche en 'El Hormiguero', y no solo con sus looks. Nosotras necesitamos que sea ya 20 de mayo para poder ver todo el docu-reality por completo. 'Las Berrocal' se estrena en Movistar Plus+ este 20 de mayo, una producción que sigue a Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, su hermana Rocío y su madre Victoria, en un recorrido de cuatro capítulos que sorprende por su naturalidad, su pasado complejo y un sentido del humor tan afilado como andaluz.

Esta noche a 'El Hormiguero', Victoria ha explicado que "es mi primera vez en un plató de televisión. Y encantada de estar aquí", ha confesado Victoria Martín nada más sentarse en el plató de televisión de El Hormiguero. Pero no se le ha notado nada, y le ha robado el protagonismo totalmente a su hija. Con looks muy diferentes cada una, después de ir con vaqueros y camisa blanca en la presentación del reality ante la prensa.

Los looks de Vicky Martín Berrocal y su madre en 'El Hormiguero'

Claramente, vemos una referencia a la estética masculina o ejecutiva que tanto se está comenzando a llevar tras la temporada pasada, en la que Saint Laurent presentó su colección Primavera-Verano 2025. Un baile de modelos que lucían trajes sastre de dos piezas con bolsos maletín, gafas al estilo del propio diseñador francés o un abundante uso de corbatas de todos los colores o estampados. Una tendencia que comenzamos a introducir en nuestro armario al instante, como Vicky Martín Berrocal, que ha optado por un traje, camisa blanca y corbata burdeos con rayas amarillas.

Mientras que su madre Victoria ha lucido un vestido negro de la firma de su hija, que lleva su nombre. Elegancia, estilo, y empoderamiento femenino.