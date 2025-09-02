Cristina Pedroche reaparece meses después de dar a luz: "Está siendo precioso, pero duro e intenso"

Laura Escanes y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida el pasado 18 de julio a Isai, su segundo hijo en común. “Pues sí, el amor se multiplica”, dijo la presentadora junto a una imagen que compartió en sus redes sociales para anunciar el nacimiento del bebé. Desde entonces se ha mantenido alejada del foco mediático, llegando a despertar la preocupación entre algunos de sus seguidores, que se preguntaban qué había sido de la influencer.

Más de un mes y medio después de dar a luz, Pedroche ha aparecido en redes sociales y lo ha hecho por todo lo alto. Se ha sincerado sobre cómo ha sobrellevado estas primeras semanas y acerca de las razones por las que decidió alejarse de las plataformas digitales. Un texto que ha acompañado de una imagen que representa a la perfección la maternidad: aparece en pijama, con moño deshecho, sin una gota de maquillaje y sentada en el suelo, jugando con sus hijos.

“Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato. Os cuento un poco. He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay”, ha comenzado explicando la influencer, recordando lo mal que le sentaron algunas de las críticas más feroces que se vertieron sobre ella cuando se convirtió en madre primeriza.

“Hace dos años cuando nació mi primera hija no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba…y ya sabéis que no me fue muy bien. (...) Todo el odio que recibí también contribuyó a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades”.

Pedroche reconoce que este periodo de tiempo alejada de las redes, centrada únicamente en su familia, le ha servido para disfrutar al máximo de este momento que atraviesa. Eso sí, como todas las madres, también ha pasado por altibajos: “Me ha venido muy bien haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez”.

La presentadora asegura que desde que nació su segundo hijo se ha pasado el día en casa, “en moño, en pijama y dando teta”, una realidad que ha ilustrado con la imagen que ha compartido. Tener dos hijos ha sido una bendición para ella, pero no es ningún secreto que no siempre resulta sencillo: “Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos. El tándem está siendo precioso, pero duro e intenso también”. Una nueva vida sobre la que promete contar más próximamente. Somos todo oídos.