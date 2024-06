Cristina Pedroche se vuelca con Dabiz Muñoz tras su duro revés profesional

Dabiz Muñoz está llamado a ser uno de los grandes de los fogones españoles, pero su éxito se le resiste una vez más. El chef ha tenido que echar el freno a sus aspiraciones de fortuna una vez más, al anunciar este viernes la paralización de su próxima gran apuesta. Se habría propuesto levantar un nuevo restaurante de lujo en La Finca para perpetuar su buen hacer en la cocina y la buena crítica que cosecha. Pero no podrá ser. Después de invertir meses de trabajo y esfuerzo, además de cerca de 12 millones de euros, el cocinero se ha visto obligado a renunciar a la apertura de este nuevo epicentro de su talento para no poner en peligro el resto de su imperio. Aunque no ha querido dar demasiados detalles al respecto, sí que ha dado a conocer que frena este sueño que se había propuesto, muy a su pesar.

Ante este inesperado varapalo profesional para Dabiz Muñoz, su mujer, Cristina Pedroche, además de socia en algunas de sus aventuras empresarias, le ha querido demostrar que no está solo. Le ha querido dejar ante todo el mundo un mensaje de apoyo en tan difíciles circunstancias, buscando ofrecerle cierto consuelo frente a este revés: “A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero necesarias”, le aplaudía la presentadora al chef por haber dado el paso conveniente, a pesar de los complicado que le ha resultado hacerlo. Eso sí, lo que no ha querido dejar en el aire o puesto en duda es su compromiso con él, que siempre estará a su lado en lo bueno y en lo malo, como así se juraron en su atípica boda: “Estamos juntos también en esto. Te amo”, cerraba su escrito Pedroche, preocupada por su amado.

No se quedó tranquila. Cristina Pedroche, que está cosechando éxito por su lado con su primera iniciativa en las librerías, quiso dejar un nuevo mensaje que hacía mención a Dabiz Muñoz: “Hoy está siendo un día regulinchi, así que voy a intentar cambiar la actitud con un poco de sol”. Y es que es difícil tener que renunciar a los sueños, más después de invertir tanto tiempo y tantísimo dinero, pero, como ya bien ha dicho Cristina, a veces hay que tomar tan difícil decisión.

La nueva sede de DiverXo en La Finca era una ambiciosa empresa que el chef se había propuesto como meta y de la que habló por primera vez en febrero, cuando el proyecto ya estaba encaminado. Tendría como clientela aseguraba a las grandes fortunas que le sirven también como vecinos, pero ya no podrá ser, al menos no ahí: “Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXo con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos. Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria”, escribía Dabiz Muñoz, usando las mismas palabras con las que luego Cristina Pedroche trató de consolarle en su Instagram.