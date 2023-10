La crónica de Marta Robles: Gaza, Israel... El terror se ceba con los niños

Lunes

El ataque del grupo terrorista Hamás a Israel deja hoy más espeluznantes imágenes de infinidad de personas inocentes sorprendidas en un pacífico festival de música por la violencia extrema –asesinatos, violaciones, secuestros– que nos congelan el corazón. También hoy a Sánchez le toca ronda de contactos de cara a su investidura. Hoy ve a Feijóo y en los siguientes días a PNV, Esquerra, Bildu y Junts. Se cuece la misma amnistía contra la que protestaron en Barcelona 50.000 personas según la Guardia Urbana y 300.000 según la organización. Unos dicen una cosa y los otros, otra. En todas partes. En el propio Gobierno, mientras Sánchez condena el ataque de Hamás, Yolanda, eternamente, condena el «apartheid israelí». Haberlo hecho ayer, Yolanda, no hoy que se te vuelven sangre las palabras. La vicepresidenta condena la violencia contra la población civil «venga de donde venga», pero no es capaz de señalar el terrorismo de Hamás. No le hace juego con la pamela… Pues, Yolanda, esto no puede ser no más que una canción, quisiera que fuera una declaración… de principios. Los suyos, vicepresidenta, recuerdan mucho a los de Nicolás Maduro.

Martes

Sigue el dolor. Israel bombardea a Gaza; Hezbollah amenaza con 250.000 misiles dirigidos a Tel Aviv y Hamás asegura que ejecutará en público a los rehenes. Israel responde que el mundo no olvidará su respuesta. Y nos llegan más imágenes sobrecogedoras de otra matanza de Hamás en un Kibutz hebreo… También la de padres de niños palestinos llorando la muerte de sus hijos. Muertos y más muertos inocentes en un lado y en otro. ¿Qué pretenden los terroristas? Se me escapa. Solo pienso en la impiedad de un mundo dividido no entre árabes e israelíes, sino entre terroristas y no terroristas. Al menos, así debería ser…

Mientras, Sánchez se reúne con Rufián tras haberse visto el presidente con UPN y con Coalición Canaria y le advierte de que «estarían hablando de una amnistía que, bajo nuestro punto de vista, no solo tiene que tener un espíritu reparador, sino también un espíritu de solución de los efectos del conflicto». O sea, con urnas. Y le avisa de que sus votos «se sudan» y que ellos andan en lo de la investidura. Lo de la legislatura, ya verán…

Miércoles

Bombardeos en Gaza, bombardeos en Ascalón, horror en los kibutz, niños rehenes, niños heridos, niños muertos. Israelíes y gazatíes… Algunos españoles regresan a España desde Israel. Otros, al menos dos, podrían contarse entre los rehenes. Y esto no ha hecho más que empezar…

Y hace mucho calor en las Canarias. Los chicos no pueden ir a clase. Sin embargo, muchos aprovechan las altas temperaturas y el comienzo del puente para marcharse a disfrutar. El mundo es pura contradicción. Empezando porque hay que seguir ayudando a Palestina desde Europa, pero evitando que los terroristas acaben utilizando tal ayuda contra los israelíes y contra los propios palestinos… Y siguiendo con que Pedro Sánchez confirma que está negociando la amnistía, mientras Podemos rebaja esa propuesta a un dictamen sin texto articulado y «abierto». ¿Qué es eso? Pues, a ver, parece que lo que propone es amnistiar todos los delitos vinculados a la defensa del «derecho de autodeterminación» (derecho que no reconoce la Constitución) que hubiesen tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 «como inicio del procés reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña» y el 17 de agosto de 2023. Amnistía para todos, incluidos los CDR… Y un mantón de la China le vamos a regalar a Sumar también. ¿Por qué no? Lo que pida Yolanda…

Jueves

Fiesta nacional de España. Belarra acude al Palacio Real con un chal de las mujeres de Palestina en el día que ella califica como «aniversario de un genocidio», pero que acude a celebrar.

Día de videoconferencias con las tropas desplegadas en el exterior, de perfecto desfile, de vuelo impecable de una paracaidista con la bandera, de la princesa Leonor vestida con uniforme militar como su padre y cantando como él «La muerte no es el final». Y de besamanos, claro, en el que los padres sorprendieron a su hija con la presencia de unos apuestos compañeritos. Tantas risas y complicidad que alguien creyó que uno de los estudiantes era más que solo compañero...

Viernes

Dos fotos para la historia: la del horror de una Gaza destruida de la que los israelíes advierten de que deben abandonar los inocentes en veinticuatro horas. Muerte, horror, destrucción y pánico en el que, mientras se prepara la más terrible acción sobre Gaza, los terroristas quieren que sea «el día de la ira». Hay manifestaciones y enfrentamientos por todo el mundo. La otra foto es la de Sánchez con Bildu y con Junts… Tan significativa que sobran los calificativos.

Y mientras, siguen llegando embarcaciones cargadas de migrantes a la isla del Hierro. Casi tres mil en los últimos siete días ¿Dejaremos que Canarias acaben siendo otra Lampedusa?