Lolita Flores, entre lágrimas, se emociona al hablar de su hermano Antonio: "Tengo la herida abierta todavía y me cuesta mucho hablar del tema"

El documental "Flores para Antonio" se estrenó el 28 de noviembre. En plena promoción de la cinta producida por Alba Flores, hija del fallecido artista, Lolita ha acudido al espacio "Y ahora Sonsoles" para hablar de la nueva temporada de su obra, "Poncia", en el Teatro de Bellas Artes de Madrid y se ha sincerado sobre el duelo la muerte de su hermano.

Un dolor inmenso

Lolita ha confesado en el programa de Antena 3 que sigue hablando con su madre, Lola Flores, su padre, Antonio González "El pescaílla", y su hermano Antonio Flores. "En mi casa el luto se ha llevado de manera diferente. Hablo con ellos como con cualquiera. Han sido tres seres de luz y yo creo que nos siguen dado esa luz", ha explicado la actriz.

Al hablar de su hermano y el documental "Flores para Antonio", Lolita no ha podido evitar derrumbarse al recordarlo: "Lo vi en el Festival de San Sebastián pero ya no puedo verlo más". "Tengo la herida abierta todavía y me cuesta mucho hablar del tema. Es mi vida, es mi paraíso, donde mi hermana Rosario y yo queremos ir cuando muramos. Es lo que yo tenía", ha expresado emocionada.

La madre de Elena Furiase ha animado a la audiencia a ver el documental de su hermano. "Alba se ha reencontrado con la esencia de su padre, y ha contado quién era mi hermano además de un compositor maravilloso. Una persona con un corazón inmenso, adorando a su familia y que todo lo que le salía del corazón lo escribía en un papel", ha declarado sobre Antonio Flores entre lágrimas.

"Hay familias y familias, y si yo puedo presumir de algo es de la familia que tengo y desgraciadamente hay mucha gente que no la tiene. Mi familia es mi mayor triunfo. Mis hijos, mis nietos, mis amigos, a eso me quiero dedicar cuando me retire", ha presumido orgullosa de los suyos.

Un mensaje a la familia Rivera

Tras su intervención en "Y ahora Sonsoles", Lolita le enviaba u mensaje a la familia Rivera ante los micrófonos de Europa Press, tras las palabras que le dedicó Teresa, hermana de Paquirri, hace unos días. "Yo le mando un beso muy fuerte a toda la familia Rivera, les quiero mucho. Pero no de ahora, de siempre", ha expresado la artista.