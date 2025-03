Isa Pantoja se sincera sobre el ingreso de su madre: "Si hubiera sido más grave sí hubiera preguntado, pero no esperéis que yo vaya a ningún sitio"

Isabel Pantoja afronta un nuevo bache de salud. Tal y como desveló ayer en exclusiva Antonio Rossi en "Vamos a ver", la tonadillera ha estado ingresada tres días en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Tan solo unas horas después de anunciar este ingreso, la tonadillera recibía el alta hospitalaria tras recibir los últimos resultados de una de las pruebas a las que había estado sometiéndose estos días.

El único familiar que era conocedor del ingreso de Isabel Pantoja era su hermano Agustín, la persona que no se ha separado ni un momento de la artista desde que ingresó en el centro hospitalario. Tanto sus hijos como su sobrina Anabel se enteraron por la Prensa de este último nuevo revés de salud de la tonadillera.

Primeras palabras de Isa Pantoja

Como cada viernes, Isa Pantoja ha reaparecido en "Vamos a ver" para comentar la actualidad social. La hija de la cantante, tras el ingreso de su madre, se ha sincerado con sus compañeros, confirmando que se enteró por los medios de comunicación de este bache de salud de la tonadillera, con la que no mantiene relación.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

"Me alegro que esté bien. Si hubiera seguido ingresada, sí que hubiera preguntado para saber como está. Suponiéndonos que hubiera sido más grave, sí hubiera preguntado, pero no esperéis que yo vaya a ningún sitio, a no ser que se me necesitara", ha expresado la joven con total sinceridad en "Vamos a ver".

El silencio del clan Pantoja

Isa Pantoja ha sido la única del clan Pantoja en pronunciarse sobre el ingreso de Isabel. Tanto Kiko Rivera como Irene Rosales han optado por guardar silencio ante las cámaras tras ser preguntados por el nuevo revés de salud de la tonadillera. Anabel Pantoja, que viajó esta semana a Madrid, también se enteró por los medios del ingreso de su tía, con la que mantiene una estrechísima relación.