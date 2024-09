David Guerra, presunto hijo de Camilo Sesto: "Me he curado de un cáncer"

Coincidiendo con el quinto aniversario de la muerte de Camilo Sesto, nos enteramos de que su presunto hijo secreto, David Guerra, ha superado un cáncer. Han sido dos años de lucha constante en los que nunca perdió la esperanza de curarse. El mismo nos pone al tanto de la situación.

En el 2022 me descubrieron un cáncer, exactamente me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que afecta al sistema linfático. Dentro de lo malo, tenía un buen pronóstico, me dijeron que había un noventa por ciento de probabilidades de cura".

Afortunadamente, ese pronóstico se ha cumplido.

Menos mal. En mayo de este año los médicos me dieron la gran noticia de que estaba curado. Fue uno de los días más felices de mi vida.

¿Y ahora mantiene algún tratamiento?

Me tienen controlado y paso las pruebas y revisiones pertinentes. Pero han sido dos años de mucha incertidumbre y muy "movidos".

¿Continúa con el proceso de demanda de paternidad de Camilo?

Comprenderá que por culpa de mi enfermedad lo tenia parado. En estos días hablaré con mi abogado, Fernando Osuna, para tratar el tema. Es que han sido dos años que no tenía fuerzas ni para pensar en muchas cosas, el cáncer me dio una buena sacudida. Pero, bueno, ahora ya me ha crecido el pelo, me veo normal.

¿Sigue cantando?

Me dicen que tengo muy buena voz y que me parezco muchísimo a mi padre. Grabo canciones en casa…

David nos contó en otra ocasión que su madre, Loli, una fan alicantina de Camilo, mantuvo una fugaz relación con el artista en 1983, y de ella nació el protagonista de esta entrevista. Se conocieron en un concierto y la atracción fue mutua.