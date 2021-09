EXCLUSIVA: Habla David Guerra, el presunto hijo secreto de Camilo Sesto: “Creo a mi madre al cien por cien″

Gente

Entrevista

Es el taxista más popular de la localidad barcelonesa de Cerdanyola desde que salió a la luz que es el presunto hijo secreto de Camilo Sesto. A David Guerra le desveló su madre, Loli, cuando tenía trece años, que el cantante era su padre.

Es ahora, que su rostro se ha hecho público, tras descubrirse que participó en el programa «First dates», cuando se plantea poner una demanda de paternidad. De demostrarse que tiene razón en sus pretensiones, evidentemente, tendría derecho a parte de la herencia dejada por Camilo tras su muerte. David ejerce como taxista, está soltero, y sin pareja y tiene 36 años.

«Mi madre me dijo que Camilo Sesto era mi padre, jamás me mentiría en un tema tan serio, la creo al cien por cien, estoy completamente seguro... Ya me he puesto en contacto con el abogado Fernando Osuna para tantear el asunto de la demanda, y ya veremos si, tras hablar con mi familia, sigo adelante en el juzgado».

El supuesto hijo secreto de Camilo Sesto FOTO: Socialité Mediaset

–¿Por qué se ha mantenido en silencio durante tantos años?

–Mi madre no quiso entrar en litigios, ni tampoco quisimos hacerlo público antes.

–¿Su progenitora ha cambiado de opinión?

–Es que no le gustan los escándalos, ni parece estar preparada para exponerse públicamente. Ya veremos…

–¿Le pediría una cita a su «hermano» Camilín?

–Eso sí, me gustaría conocerle y tener con él una larga conversación.

–Imagino que no le haría ninguna gracia compartir con usted la herencia.

–Pues desde aquí le digo que lo que más me importa es poder llevar los apellidos que me corresponden, los de mi padre biológico, y si me corresponde también algún dinero, lógicamente, es algo tentador. Pero quiero dejar claro que no me he planteado nunca pensar en esa herencia. Es más, mi prioridad, realmente, es que mi madre recupere la dignidad y callar a todos los que no creyeron su historia.

–¿Ella se refiere a Camilo con rencor?

–Nunca la he escuchado hablar mal de él. Mi madre no es una persona rencorosa.

–Pero el daño está hecho…

–La abandonó al enterarse de que estaba embarazada. No quiso saber nada de ella, obró muy mal. La dejó tirada, se desentendió totalmente de ella. Imagine cómo se sintió mi madre en aquellos momentos tan duros. Pero le repito que no guarda rencor.

–¿Priman los recuerdos buenos?

–Pues sí, prefiere quedarse con los buenos. Porque su historia no fue larga pero sí muy bonita.

Camilo Sesto

–¿Dónde se conocieron?

–En Barcelona.

–Publicaron que fue en Jávea.

–No es verdad. Se vieron por primera vez en una sala de fiestas de Barcelona. Mi madre admiraba muchísimo a Camilo como cantante, les presentaron y se gustaron. Él le pidió el teléfono y la llamó días después para concretar una cita. Mantuvieron una relación y nací yo.

–¿Sabe que una persona del entorno del cantante cuenta que le practicaron una vasectomía al poco tiempo de nacer su hijo Camilín? Usted es un año menor que él...

–Yo le digo a esa persona que presente pruebas de lo que dice. No le creo. Si tiene algún informe médico que lo saque a la luz.

–Si los resultados de las pruebas de ADN son negativos…

–No sería un trauma para mí. Pero prefiero seguir pensando que mi madre está en posesión de la verdad y que soy hijo de Camilo.

–Le encuentro un gran parecido con su presunto hermano y su padre.

–Me han dicho siempre que soy un calco de mi padre. Y, sí, me parezco mucho a mi hermano Camilín.

–¿Le duele verle en condiciones un tanto lamentables?

–Siento mucha pena.

–¿Nunca intentó acercarse a Camilo Sesto para contarle su historia?

–No tuve ese atrevimiento, lo pensé muchas veces, pero no me vi capaz de dar ese paso.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. 10/09/2019 FOTO: UAT GTRES

–Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, asegura que usted miente…

–No quiero polémicas con esa señora, que diga lo que quiera.

–¿Sus ingresos con el taxi le permiten vivir sin apreturas?

–Afortunadamente, sí. Gano lo suficiente como para tener una vida normal.

-No quería mostrar su imagen en público.

-Me sentí mal cuando publicaron una fotografía mía de hace un tiempo, cundo acudí al programa «First dates». No me hizo ninguna gracia. Yo habría preferido llevar todo esto con la mayor discreción.