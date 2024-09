Eduardo Guervós: "Me han dicho que el mausoleo de Camilo Sesto podría inaugurarse en un par de semanas"

Eduardo Guervós fue el representante e íntimo amigo de Camilo Sesto. Hoy, cinco años después de la muerte del cantante nos adelanta que “me han dicho que el mausoleo de Camilo podría inaugurarse en Alcoy dentro de una o dos semanas. Pero me he enterado por casualidad, nadie me ha advertido sobre el tema. Lo que va más lento es el museo, siguen de obras y todavía queda un tiempo para su apertura”.

Nuestro interlocutor, que conoce al hijo del artista desde su más tierna infancia, se duele “de la situación por la que está pasando Camilín, es que no quiero ni ver las imágenes que cuelga en sus redes sociales, porque me da mucha pena. No entiendo su transformación ni las cosas que hace.”

Desde que estuvo en su casa de Torrelodones para recoger objetos personales para el museo, Eduardo asegura que “no he vuelto a tener contacto con Camilín. Quedamos en hablar, me aseguró que me llamaría y nunca más volví a saber algo de él".

Camilo Blanes Instagram

Las que Lourdes Ornelas, madre del sujeto, llama “malas compañías” le han apartado de todas sus amistades del pasado. La mexicana está desesperada ante la situación de su hijo, y se duele de no poder encauzar su vida por otros derroteros mucho más positivos. Lourdes lleva años luchando para sacar a Camilín del pozo, intento vivir a su lado, pero el le dijo que prefería que se fuera a un apartamento. Se veía venir que no quiere que su madre le controle. Aún así, ella se ocupa de visitarle y ha contratado un equipo de limpieza y un jardinero para que mantengan el chalet y el jardín en condiciones.