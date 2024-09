La desgarradora confesión de Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, en el funeral de su mujer

Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, ofreció ayer un emotivo discurso en el funeral por su esposa y su suegro, Carlos Goyanes, que tuvo lugar en la iglesia de San Agustín de Madrid. Al acto religioso acudieron familiares y amigos como Isabel Preysler y Tamara Falcó. Este lugar es muy especial para Caritina y su marido ya que ellos pertenecen al grupo Emaus de esta iglesia.

La misa estuvo amenizado por la música del grupo "Los Alpresa", uno de los favoritos de Caritina y Antonio Matos, que tocaron durante la ceremonia temas como "Tú serás mi amanecer", "Algo se muere en el alma" o "A mi manera". Además, la ceremonia concluyó con la Salva Rociera. La familia

Los hijos de Caritina, Pedo y Minicari, también participaron activamente en algunas de las peticiones de la liturgia.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo cuando Carla Goyanes y Antonio Matos leyeron sendas cartas dedicadas a Carlos y Caritina Goyanes que descansan juntos en el panteón familiar. Carla arrancó alguna sonrisa a los allí presentes al rememorar alguna anécdota con su hermana fallecida. Antonio Matos, por su parte, leyó una sentida carta de amor. Dejó claro que Caritina era el amor de su vida y le dedicó emotivas palabras como "has sido un huracán de alegría" y otras destacando su capacidad de amar. "Me has enseñado a amar" dijo y quiso agradecerle los años a su lado. "Gracias porque te voy a querer y amar toda la vida", confesó.