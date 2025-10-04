El día que Cantudo bailó sevillanas para Robert Redford

El 16 de septiembre fallecía Robert Redford en su casa de Sundance, en el estado de Utah a los 89 años. Nunca quiso vivir en Hollywood y su entorno vital las últimas décadas eran su familia y las amistades más íntimas. Dos españoles tuvieron una relación hasta ahora desconocida con él. El primero era José Luis Garci. Su encuentro con el actor se debió a su película «Canción de Cuna», como él mismo me cuenta. Redford contactó con él porque quería que se visionara en el festival de Sundance, que él mismo dirigía. «Recibí una llamada suya desde París. Yo pensaba que era una broma porque no entendía que una historia de monjas tuviera cabida en ese certamen tan especial. Era un hombre afable, muy cercano. Pero Garci no fue el único español que mantuvo un encuentro con Redford. También María José Cantudo tuvo la suerte de coincidir personalmente con él en Nueva York hace años. Una historia que la actriz y cantante ha querido compartir una vez que falleció el actor, el pasado septiembre. Esta información nunca se había contado públicamente, pero si lo sabían sus íntimos..

María José Cantudo Tony Aliaga

Con la desaparición de Redford la que escribe estas líneas se puso en contacto con ella y efectivamente, no era un rumor. María José Cantudo había viajado a Nueva York con Mari Carmen Piter y el modisto Rafael Herrera, uno de los grandes de la moda junto con Ollero para comprar vestuario para las películas que estaban rodando. Los anfitriones americanos los llevaron a los mejores sitios, a los restaurantes de moda y en esas salidas el grupo acudió a una de las discotecas más impresionantes de Manhattan. Allí, también estaba Robert Redford celebrando. Los amigos comunes le dijeron que María José era una actriz española, muy conocida y además andaluza. Hay que recordar que Redford fue siempre un enamorado de España y que vivió su juventud en Mijas, Andalucía.

Cantudo lo relata: «Pusieron una sevillana para que la bailáramos Carmen y yo. Una vez que terminamos vino a nuestra mesa a saludarme. Me besó la mano y me dijo que le había gustado mucho. Me habló de su vida en Málaga cuando era joven. No te imaginas que hombre tan educado, tan encantador, qué guapo, qué fachón». Y ahí, quedó esta anécdota que estaba detrás de las fotos que publicó en IG del actor cuando este falleció: «Al mejor actor de todos los tiempos», escribió sin más. Un encuentro que quedaba velado y se guardaba para sí, y que ahora desvela.