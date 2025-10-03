Rafa Mora sube una preocupante foto desde el hospital tras acudir de urgencia: "Vamos a seguir haciendo pruebas"

Rafa Mora desvelaba este miércoles que había sufrido un pequeño susto de salud por el que había tenido que acudir de urgencia al hospital. “Ayer sufrí una fuerte reacción alérgica y no tengo ni idea de qué pudo ser. Comí plátano, fajitas e ibuprofeno. ¿Os están saliendo alergias nuevas con el paso de los años?”, preguntaba el creador de contenido a sus seguidores.

Horas después, Mora ha vuelto a dirigirse a sus redes sociales para compartir más detalles sobre su estado. El extertuliano de “Sálvame” ha compartido una imagen desde el hospital, en la que aparece conectado a un suero y con los ojos llorosos.

“Gracias a todas las personas que me habéis escrito. La verdad es que hacía mucho que no sufría una reacción alérgica. Hoy mismo fui al alergólogo y vamos a seguir haciendo pruebas. Quizás sea una simple alergia a algún alimento, a la LTP o incluso a los antiinflamatorios como el ibuprofeno que me tomé nada más comer. Por lo visto sois muchos los que habéis pasado por algo similar de la noche a la mañana. Cuando sepa el porqué os lo diré, por si os sirve también de ayuda”, ha añadido el influencer, que todavía desconoce cuál ha sido la sustancia que le ha provocado la fuerte reacción.

La nueva vida de Rafa Mora

Rafa Mora disfruta de un estilo de vida alejado de las cámaras y los focos desde hace dos años, cuando “Sálvame” emitió por última vez. Aunque muchos de sus colaboradores y tertulianos se han reciclado en otros formatos y programas, él se ha labrado un futuro al margen de la pequeña pantalla que le hizo popular. El valenciano estudió las oposiciones a policía local y las aprobó, con muy buena nota además, convirtiéndose así en agente de la ley.

Fue el pasado mes de julio cuando compartió sus primeras imágenes con el uniforme. “El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo”, comentó entonces tras la tradicional jura de bandera.

Según recoge el diario “El Correo de Pozuelo”, por su trabajo como policía local ingresará una nómina de, aproximadamente, entre 2.150 y 2.500 euros netos al mes, un salario por encima de la media nacional pero que podría parecer una minucia en comparación con lo que ganaba en televisión o en redes sociales, puesto que compagina su empleo como agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las colaboraciones publicitarias en Instagram.