El diario de Amilibia: Fui a votar y no me dieron nada

Lo cuento para que conste en este momento histórico que vivimos: fui a votar y no me dieron nada. Llegué a la mesa de mi colegio electoral, y antes de introducir los sobres en la urna, pregunté, sonriente, si regalaban algo. El presidente de la mesa me miró, también sonriente, y contestó que eso era bastante más al Sur. Hombre, ya me imaginaba yo que no estarían en la mesa con fajos de billetes de cien euros para regalar a los votantes y así tratar de paliar la previsible alta abstención y alegrarnos la mañana en horas borrascosas, pero al menos podrían invitar a café con churros a los más madrugadores y a la cañita con torreznos a los del mediodía. Pero nada de nada, ni un detalle.

Un viejo que había votado después de mí me susurró a la salida: «Tiene usted toda la razón; cómo van a proteger la democracia y la confianza en los líderes políticos si no dan ni la hora. Hubiera estado bien un viajecito a Marruecos por el Imserso, ¿eh?». Como no invite Mohamed VI lo tenemos crudo, le dije. Y me senté en un banco a observar si por casualidad veía a alguien votar con la nariz tapada, como se suele repetir tanto en fechas electorales. No vi a nadie, salvo una señora mayor que iba con mascarilla por miedo a la bronquiolitis. En Melilla y Mojácar, algunos han optado por la mano abierta en vez de la nariz tapada. El nuevo pragmatismo.

La participación en la Comunidad Valenciana cae un 1,83% y se sitúa en el 57,69 Efe

Ay, qué más habríamos visto de alargarse la campaña. ¿Miembros del PSOE investigados por instalar «Pegasus» en el móvil de Feijóo o por bajarse al moro a comprar maría para las jornadas de meditación con Bolaños? En diciembre voto por correo.