El diario de Amilibia: Belarra y la dieta de la patinadora

Ahora ya sabemos que Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, hace la compra en La Garbancita Ecológica de Vallecas, donde los precios son más elevados que en Mercadona. Leo que huevos, aceite, leche, arroz y pan cuestan casi 27 euros en La Garbancita, mientras que en la cadena de Juan Roig esos cinco productos básicos salen por 9,24 euros menos. Concretamente, la docena de huevos ecológicos cuesta en La Garbancita más del doble: 4,80 euros. Pero toda una ministra no va a andar mirando el precio de los huevos cuando gana casi 80.000 euros al año, y no va a asomar la carita por Mercadona cuando le ha llamado a su presidente (al de la cadena, no al del Gobierno) «capitalista despiadado», «indecente» y «capo». Hay que ser coherentes.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, durante una sesión del pleno del Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

En otra vida muy reciente, la Belarra fue patinadora de mucho fuste, incluso llegó a participar en campeonatos de España. Se lo contó en la tele, patinando, a Thais Villas, que se deslizaba a su lado. “Sacando culo, ministra”, le aconsejaba la periodista como si Ione necesitara instrucciones después de haber sido casi profesional. La ministra aprovechó para bromear: «De mi culo nadie se ha quejado nunca». Seguro que no, y quiero creer que tampoco se ha quejado nunca nadie de sus pectorales: imagino que fue o pudo ser Miss Camiseta Mojada en la Universidad, entonces sin foto de Tomás Díaz Ayuso, claro. Qué carrerón: del patín al coche oficial con chófer. Y todo porque en su día Pablo Iglesias las prefería patinadoras.

No hay que ser Sherlock Holmes para deducir que si Ione compra alimentos ecológicos aunque sean más caros es porque sigue la dieta de una deportista: la dieta de la patinadora, probablemente inspirada por Alberto Garzón. Todo aclarado, ¿no?