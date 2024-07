Diego Arrabal filtra el vídeo de Álvaro Muñoz Escassi "en estado puro": "La cosa viene calentita"

El que ya podría denominarse Escassi Gate ha puesto al jinete en el punto de mira. Desde la semana pasada, el jinete se encuentra en el centro de la polémica a raíz de su inesperada ruptura con María José Suárez, aunque la separación en sí ha pasado a un segundoplano.

Al parecer, la entrada en escena de una tercera persona ha complicado más la situación para Escassi. Se trata de Valerine, una mujer anónima -de momento- que según el jinete le está extorsionando.

"Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está. Me consta que el lunes se ponen en contacto con ella. Le dijo a María José 'dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y, si no me da 1.500 euros voy a salir en la tele hablando'". explicó Escassi en su última intervención en "¡De viernes!".

Además, algunas informaciones publicadas sugieren que la mujer en cuestión estaría en posesión de un vídeo de Escassi muy comprometido, un vídeo que podría dejar la imagen del andaluz muy tocada.

En este contexto, Diego Arrabal ha querido hacer público otro vídeo de Escassi mucho menos comprometido, aunque bajo su punto de vista retrata al jinete "en estado pur". El paparazzo ha publicado las imágenes en su canal de Youtube, y en ellas se ve al concursante de "MasterChef Celebrity" dentro de un bar en actitud muy relajada y distendida, tanto que incluso se anima a desabrocharse la camisa para lucir sus definidos abdominales. "La cosa viene calentita", comenta Arrabal sobre el metraje publicado.

Mientras las informaciones sobre Escassi y su ajetreada vida íntima se siguen sucediendo y hasta María José Suárez se ha pronunciado al respecto. La modelo se ha mostrado indignada por las declaraciones de su ex en las que aseguraba que su relación era "abierta", lo que implicaba que ambos podían tener encuentros con otras personas. "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje", sentenció la presentadora en sus redes sociales.

Por su parte, Escassi intenta mantenerse al margen de las acusaciones que se han vertido contra él y se apoya en su familia para superar este momento de crisis. "Cuando lo que más quieres está contigo", señaló el jinete junto a una imagen con su hija Anna Barrachina que compartió en sus redes sociales, poco después de su entrevista en "¡De viernes!".