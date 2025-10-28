El lado más personal de Leo Harlem: de su gran amor hasta el episodio en el que casi pierde la vida

Suele decirse que el final de una etapa es el inicio de la siguiente, pero en el caso de Leo Harlem, las risas y el buen humor no cesarán pase lo que pase. El humorista, quien recibió esta semana el Premio Provincia de Valladolid por su trayectoria artística, se despedirá indefinidamente de los escenarios con un último espectáculo, titulado 'Hasta luego Leo'.

Harlem, cuyo nombre real es Leonardo González, debe su nombre artístico al local vallisoletano en el que comenzó a desarrollar su faceta como cómico. Tras varios años puliendo su identidad humorística, González tuvo la oportunidad de elevar su reputación a un nuevo nivel, tras ser finalista en el Certamen Nacional de Monólogos de 2002. Ese mismo año, debutaría en 'El club de la comedia', mítico programa de risas de la televisión en nuestro país. Gracias a su paso por distintos formatos audiovisuales, Leo Harlem se terminaría estableciendo como un referente del humor en España.

Esta noche, el cómico acudirá a 'El Hormiguero' para dar a conocer el que será su último espectáculo sobre los escenarios. Para aprovechar su visita, hemos querido indagar acerca del lado más personal del también actor y colaborador habitual de la televisión española.

El 'backstage' de su vida

Harlem lleva más de 30 años compartiendo su vida con su pareja, Nuria. Ambos se conocieron en la universidad, época en la que el humorista probó suerte estudiando las carreras de Arquitectura y Derecho. Tampoco se han casado, pero a la vista está que no ha hecho falta para mantener viva la llama del amor.

En cuanto a la paternidad, Leo y Nuria no han tenido hijos. A pesar de ello, el actor, acostumbrado a sus papeles en sagas cinematográficas como 'Padre no hay más que uno', ha llegado a afirmar sentir la sensación de ser padre. "Me gustan los niños, me llevo bien con ellos", llegó a admitir Harlem en una entrevista.

Una experiencia cercana a la muerte

En una visita previa a 'El Hormiguero', el cómico reveló que uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando sufrió una intoxicación severa. "Yo estuve muerto ya una vez", señalaba, dejando clara la importancia de vivir el momento y ser consciente de lo que uno hace.

Leo Harlem ha aplicado esta lección de vida en su faceta más solidaria. Muy participativo a lo largo de todo el año, el humorista ha tenido la oportunidad de colaborar con organizaciones no gubernamentales como el Banco de Alimentos de Valladolid o la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos, demostrando así su gran generosidad al ofrecer una ayuda a quienes la necesitan.