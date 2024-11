Así recuerda Mariola Orellana la muerte de sus cuatro hermanos por las drogas

Marcó su vida y a toda su familia, y aunque no es un secreto que cuatro hermanos de Mariola Orellana murieron a causa de las drogas, sí lo es la manera en la que la esposa de Antonio Carmona lo vivió. Ahora Orellana, invitada al pódcast "Charlas adictivas" que conduce Ruy Arroyo, y en el que se abordan la adicciones gracias a la participación de expertos, ha contado cómo fueron aquellos momentos. "La droga arrasó en mi generación, especialmente en la generación con poder adquisitivo en Sevilla", comienza su relato. "Todos mis amigos, de familias bien, empezaron a entrar en la droga. Era algo prohibido, divertido...". Ella misma confiesa que probó la heroína y que probaba prácticamente todo. Lo raro era no hacerlo, explica. "Esto no me lo vuelvo a poner en mi vida, de lo bueno que es. Tuve un ángel que me protegió, porque pude estar muerta como todos ellos", relata la pareja de Carmona.

Perdió a sus cuatro hermanos, a una cuñada... a muchos amigos: "Mis hermanos eran mis ídolos, guapos hasta decir basta, deportistas, buenos estudiantes... Imagínate lo que fue para mis padres enterrar a cuatro hijos. Éramos una familia ejemplar". Con lágrimas en los ojos, Mariola relata que dos de ellos murieron de sobredosis pero los otros dos, a consecuencia de ella al compartir los utensilios para pincharse heroína. Fue el momento en el que en su vida entró la palabra sida: "Se pincharon con una amiga que tenía sida y se contagiaron. Ella fue el primer caso de sida que murió en Sevilla", asegura.

Orellana recuerda los esfuerzos por sacar a sus hermanos de la adicción, sin éxito: "Como enfermera, tenía ansia por sacarlos de ese mundo. Peleé mucho por sacar a mi hermano de las adicciones, pero solo se salva el que quiere. 'Dios ha puesto el opio en la tierra y no hay nada mejor que esto. Yo sé que me hace mal, pero no puedo parar', decía mi hermano", cuenta a Ruy Arroyo.

Además, la representante de artistas cuenta también en el mismo programa cómo vivió la pérdida de Antonio Flores, casi un hermano para ella: "Antonio Flores era el amor de mi vida como artista. El día que murió estuve yo con él. Tenía bastante controlada su adicción. Fue una mezcla de un montón de cosas, no fue una sobredosis. Estaba en su mejor momento, no le podía la droga, pero no podía dormir. Ese día se metió de todo para dormir... Según la autopsia, fue el ginseng lo que le paró el corazón", asegura. "Fue el ejemplo de lo que sufrió mi generación, de lo que arrasó con muchos. Se llevó a los maravillosos, a los más sensibles... Porque te llevaba a otro mundo, a un sitio que no podías controlar", se sincera Mariola.