Lydia Lozano se viene abajo en plena calle por su marido Charly: "Lo está pasando mal, ha sido una cosa grave"

Lydia Lozano atraviesa un momento muy complicado a consecuencia de los problemas de salud que está sufriendo su marido Charly, una situación difícil sobre la que ella misma se sinceró.

“Después de unos meses que hemos tenido una serie de complicaciones con la espalda de Charly, el martes le operaron de urgencia… Pues bueno, sigue en el hospital, pero se va a poner bien. Es que estoy muy cansada. Todo ha salido bien, pero queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro”, dijo Lozano entre lágrimas en “¡De viernes!”, un programa del que desde entonces se ha mantenido ausente para estar junto a su marido.

Por desgracia, parece que las circunstancias no han mejorado y Charly sigue ingresado en el hospital. Muchas semanas fuera de casa que hacen mella en su estado anímico y en el de su mujer, tal y como muestran las imágenes de Lydia Lozano que han visto la luz en la portada de la revista “Semana”. Las instantáneas recogen a una periodista agotada y devastada, llorando en plena calle por la preocupación que le genera la salud de su esposo.

“Ella lo está pasando muy mal, porque aunque Charly está mejor, todavía le quedan varias semanas de recuperación en el hospital”, ha comentado uno de los colaboradores del programa “El tiempo justo”, que ha publicado la portada de “Semana” antes de que este miércoles llegue a los kioscos.

Lydia Lozano se derrumba en plena calle Mediaset/Semana

Su compañero de “¡De viernes!”, Antonio Rossi, ha ofrecido más detalles sobre el problema que enfrenta Charly, aunque sin concretar cuál es su problema de salud para respetar la privacidad de un personaje que nunca ha salido a la palestra. “Ha sido una cosa complicada y grave, o sea que no ha sido ninguna tontería. Cuando llegó a casa [tras un primer ingreso en el hospital] le pasó otra cosa todavía más gorda que traía del hospital, y tuvo que volver a ingresar de urgencia”, ha explicado el periodista.

Desde entonces, el marido de Lydia Lozano permanece ingresado y ella se ha mantenido a su lado. Charly se encuentra “dopado”, según su mujer, es decir, medicado para hacer más llevadera su estancia en el hospital. Sin embargo, estas semanas sin casi salir del centro médico han pasado factura a la icónica tertuliana, cuyo estado anímico empieza a resentirse, puesto que ya pasaba por sus horas más bajas a consecuencia de la muerte de su madre el pasado abril.