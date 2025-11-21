Doble cumpleaños y una sorpresa muy especial de Íñigo Onieva: así ha sido la celebración por los 44 de Tamara Falcó

Este 20 de noviembre, Tamara Falcó alcanzó los 44 años, una fecha muy señalada en su calendario que quiso celebrar pese a los compromisos de trabajo que tuvo que atender. La jornada comenzó con una romántica felicitación de su marido, Íñigo Onieva, que aunque no es muy dado a las muestras de cariño públicas, ayer hizo una excepción porque se trataba de una ocasión especial.

“Happy birthday, girl”, escribió Onieva en una de sus primeras publicaciones en redes sociales para felicitar a su esposa. “My ironwoman, my ironmate”, añadió después, junto a una fotografía en la que el matrimonio aparece abrazándose tras una prueba deportiva del empresario.

En la última imagen que ha compartido, Tamara Falcó aparece de pequeña junto a una de sus mascotas. “Y que cumplas muchos más. Te quiero”, escribió Onieva, que se erigió como el primero en felicitar en redes a la marquesa de Griñón por su 44 cumpleaños.

Pero no fue este el único detalle que tuvo con ella. Además, quiso acompañarla desde la grada del público mientras Tamara trabajaba como colaboradora de “El Hormiguero”, evitando así separarse de ella en el día de su cumpleaños. Terminado el programa, los dos se marcharon juntos a un conocido local de Madrid para celebrar otro cumpleaños de un amigo en común, haciendo todavía más especial la jornada.

“Estoy muy feliz”, celebró la marquesa de Griñón ante las cámaras de la agencia “Europa Press”. Tiene claro lo que pide al año que viene: quedarse igual de bien que ahora, “por lo menos”.

El look de Tamara Falcó. @elhormiguero

Tan discreto como siempre, Onieva ha pedido a Falcó que no comparta con la prensa cuál ha sido el regalo que le ha hecho, aunque sí ha podido desvelar que le preparó una sorpresa muy especial por la mañana, encargando una tarta y globos para que llegaran a casa a primera hora. “No me puedo quejar”, presume Tamara.

Apuraron la velada hasta el final y Tamara e Íñigo se marcharon de la fiesta bien entrada la madrugada, compartiendo gestos de cercanía camino del aparcamiento donde tenían el coche. A la llegada, él no se despegó de su esposa y la rodeó con el brazo por la cintura, atento a que no tropezara con los tacones imposibles que llevaba.

Se trata del quinto cumpleaños de Tamara Falcó que Íñigo Onieva pasa a su lado. Su relación comenzó en marzo de 2020, y aunque han pasado por altos y bajos a lo largo de su historia de amor, hoy demuestran que conforman un matrimonio de lo más consolidado.