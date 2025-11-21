Kiko Rivera anuncia que amplía la familia: "Acaba de llegar y ya me tiene loco"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales supuso el punto final a una década marcada por altibajos, crisis personales y una exposición mediática permanente que pocas parejas habrían soportado. Tras años navegando entre los focos, los conflictos familiares y los intentos de recomponer la estabilidad, ambos han decidido cerrar una etapa que, pese a todo, había cimentado un proyecto de vida en común y dos hijas que seguirán siendo su prioridad.

Ahora, cada uno emprende un camino distinto, con ritmos y enfoques propios, intentando recomponerse y redefinirse lejos del desgaste acumulado. Mientras Kiko encara un proceso de introspección personal y profesional, Irene opta por recuperar la ilusión al lado de un nuevo amor, Guillermo, con el que mantiene una incipiente relación.

Dos trayectorias que se separan pero que comparten una conclusión evidente: comienza para ambos una nueva etapa, distinta y necesaria, en la que intentarán encontrar equilibrio, calma y un horizonte propio.

Y como parte de esta nueva etapa, Kiko Rivera ha decidido dar un nuevo paso adelante y ampliar su propia familia. El hijo de Isabel Pantoja ha adoptado un perrito, un adorable cachorro de pastor alemán para el que ya ha elegido un divertido nombre. “Os presento a Mambo, el nuevo miembro de la familia”, dice el DJ junto a una serie de imágenes del can que hacen las delicias de cualquiera.

“Acaba de llegar y ya me tiene loco. Ya lo quiero y apenas acabamos de conocernos. Decidme que no es una monada”, insiste Kiko Rivera, enamorado del nuevo integrante de su familia. Un compañero de juegos más con el que sus hijas disfrutarán cuando estén en casa de su padre, y que hará compañía al DJ cuando estas se vayan con su madre y el silencio se haga ensordecedor en la vivienda.

Parece que Kiko Rivera ha heredado la pasión por los animales de su madre, que contaba en Cantora con varias especies de animales de compañía, desde perros y gatos hasta caballos.

El nuevo amigo llega en un momento de tensión familiar, para no variar. Tras la entrevista de Kiko Rivera en el programa “¡De viernes!”, en el que se sinceró sobre los desafueros con su madre y con su hermana, Isa Pantoja le toma el relevo esta noche para contestar a su hermano. Se pronunciará una vez más sobre el infame “episodio de la manguera”, uno de los momentos más negros escritos en la historia de la saga.