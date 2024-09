Pilar Vidal revela el dineral que pagó por dar la exclusiva de la ruptura de Alejandro Sanz y Raquel Perera:"Esto te pone muy a prueba

Pilar Vidal no se muerde la lengua y actualmente es una de las grandes reinas de la prensa del corazón del país. Ahora, la colaboradora televisiva ha repasado los momentos más relevantes de su carrera en el podcast 'La casa de mi vecina' de Nagore Robles, al que ha acudido junto a Lydia Lozano, gran amiga y colega dentro del rubro periodístico.

La exclusiva por la que más ha pagado

Fiel a su estilo, Pilar Vidal se ha dejado pocas cosas en el tintero y ha hablado sobre su extensa trayectoria profesional. En un momento, ha revelado la cantidad de dinero que cuestan los reportajes del mundo del corazón. "'Investigar cuesta dinero'', ha señalado y ha destapado cuál fue la exclusiva por la que pagó más dinero: ''La de la ruptura de Alejandro Sanz y Raquel Perera". La cantidad de dinero que desembolsó, según ha asegurado, es descomunal: ''Pagué entre 50.000 y 20.000 euros'', y ha añadido que el proceso de investigación duró un mes y medio.

Sus gajes del oficio

La colaboradora de 'Espejo Público' ha manifestado que este tipo de situaciones nutren su carrera "porque yo era un tía que lo necesitaba todo al momento y esto te enseña''. Asimismo ha confesado que no toda la información que se consigue es veraz, por lo que ha tenido que pedir disculpas en más de una ocasión. ''Me la metieron doblada dos veces. Una vez me vendió una paparazzi que Miguel Ángel Muñoz y la hermana de Penélope Cruz, Mónica, volvía a estar juntos y fuimos en portada con eso. Me la comí porque los dos me lo desmintieron rápidamente'', ha mencionado. Sin embargo, Lydia Lozano la ha contradecido: "'Pues te voy a dar una alegría. Esa noticia era verdad porque yo en una cena en el Palace de la revista Vogue estaban como pareja porque yo les vi besándose. Y además Miguel Ángel Muñoz siempre desmiente todo'', ha apuntado.

La segunda vez que Vidal tuvo que tragarse sus palabras fue cuando reveló un romance inexistente entre Dani Martín y Lara Álvarez. 'Me vendieron unas fotos de ellos dos en un coche. Salía él con una chica difuminada y me lo tragué. Él estuvo muy bien ahí. Me trajo los extractos bancarios de su cuenta para demostrar que el día que los fotógrafos decían que había estado con Lara, él había comprado un billete para irse de viaje con su entonces novia y estuvieron en un restaurante. Le pedí disculpas por escrito'', ha detallado.

El peor famoso del corazón y el presentador más destacado

Las periodistas, además, se han mojado y han respondido a la pregunta de quién les parecía el peor famoso de la prensa del corazón. Las dos han coincidido: Bigote Arrocet. "No me gusta nada, me parece lo peor. Encima es muy siniestro y tiene una vida muy rara. Siempre ha ido de superrico y empresario, pero nunca he sido capaz de adivinar las empresas que tiene", ha expresado Vidal, quejándose de que en la actualidad hay "una corriente de chavalas jóvenes, influencers y actrices", sin citar nombres, a los que es muy difícil acceder para conseguir una entrevista. También han vuelto a estar de acuerdo en que Jorge Javier Vázquez es el presentador con más presencia de la pequeña pantalla.

No obstante, han expresado algunas desavenencias. "Ella adora a Alejandra Rubio, y yo pongo verde a Alejandra Rubio", ha indicado Lozano.