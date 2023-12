Dulceida, en el hospital por una repentina reacción alérgica

Después de un largo puente de la Constitución es el momento de regresar a la rutina y volver al ritmo de vida normal, al menos hasta que lleguen las fiestas de Navidad. Para Dulceida este año el fin de semana no ha terminado tan bien como se podía esperar tras una espectacular escapada a esquiar en Andorra.

Este domingo la influencer empezó el día con un poco de molestia e hinchazón, aunque en un primer momento no se explicaba el por qué de ello. Según fue evolucionando su estado se dio cuenta de que podría tratarse de una fuerte reacción alérgica. “Buenos días. Ayer cuando me fui a dormir me noté los ojos irritados y algo de alergia en los mofletes, pues me he despertado así. Estefy me dejó un contorno de ojos y creo que ha sido lo que me ha dado alergia. Ahora estamos de camino a casa e iré al médico”, contaba a sus seguidores en sus stories de ‘Instagram’.

Lo que empezó siendo una hinchazón en los ojos se terminó expandiendo por todo su rostro y no dudó en compartir este proceso enseñando cuatro fotografías para que se apreciara la evolución de su estado.

la evolución de la reacción alérgica de Dulceida Instagram

Una situación que, ante el miedo a que fuera a más, hizo acortar su final de puente y regresó a Barcelona para acudir de urgencias a un hospital: “Ya estamos en casa, esta soy yo. Me hace una gracia... Bueno, en realidad, ninguna. Tengo la cara ardiendo... Y de momento me voy a tomar antihistamínicos, que es lo que me han dado. Si de repente me sube, iré a que me pinchen... porque encima mañana nos vamos de viaje. Pero está mejor que antes”, relataba poco antes de llegar al hospital.

Dulceida en urgencias Instagram

Por desgracia para la influencer la reacción continuó y tuvo que ir a urgencias en solitario, dado que a su vuelta nadie ha podido acompañarla: “Así ha terminado (espero) la cosa. He ido a urgencias y me han puesto una vía con medicamentos para la alergia ya que el antihistamínico no me había hecho efecto” empezaba contando Dulceida que se paraba para decir que esta era la “primera vez en 34 años” que iba sola a urgencias. Terminaba su discurso dando las “gracias a las enfermeras que han sido más majas que nada”.

Sin embargo, tras bajar la inflamación no ha perdido el tiempo y ha hecho el equipaje para “celebrar los 30 del pequeño de la casa” en Bali.