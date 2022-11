Jedet “florece” tras su ruptura y la polémica por sus declaraciones contra Irene Montero

Carmen Jedet se ha consagrado como uno de los rostros más conocidos del panorama actual, y no solo por sus premiados trabajos en proyectos como “Veneno”, sino por su cara más activista y reivindicativa. Es precisamente esta faceta la que más disgustos le ha ocasionado en los últimos meses, hasta el punto de que tuvo que retirarse un tiempo de las redes sociales para cuidar de salud mental.

Sus palabras contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, a colación de la aprobación de la llamada Ley Trans, le costaron agresivas críticas no solo de parte de sus detractores, sino que otras personas del colectivo LGTBIQ+ también cargaron contra ella. Pasada la tormenta inicial, y tras pedir perdón por sus declaraciones, las aguas han vuelto a su cauce y Jedet celebra encontrarse “mejor que nunca”. La actriz ha aprendido la lección, y asegura a LA RAZÓN que “he aprendido a no mojarme en política. Luego todo se malinterpreta y prefiero no pronunciarme sobre cosas que mañana me pueda levantar siendo trending topic y me cueste mi salud mental”.

Reconoce que, aunque las críticas relacionadas con su aspecto físico o su trabajo no le afectan, en aquella ocasión lo pasó realmente mal porque la tacharon “de mala persona”, aunque encontró el apoyo que necesitaba en su familia y demás seres queridos, pilares clave para que lograra recomponerse.

La actriz Carmen Jedet FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Ahora, Jedet está centrada en su trabajo, tras una temporada repleta de éxitos. Emocionada, cuenta que “estoy a punto de estrenarme en México, mi debut como actriz, con ‘Mujeres asesinas’, y estoy muy agradecida a la vida. Este año he trabajado con Netflix, he hecho un disco, la serie... Pero mi mejor año todavía está por llegar”, y bromea sobre sus múltiples proyectos: “Estoy un poco en todos lados, me he aborrecido a mí misma”.

Más allá de la polémica por sus declaraciones contra Irene Montero, la actriz también ha protagonizado algunos titulares por su reciente ruptura con Josh Ortiz, el cantante con el que mantuvo una relación marcada por algunas idas y venidas. Lejos de llorar por un mal de amores, Jedet reconoce que la separación ha supuesto para ella una especie de liberación: “Mi corazón está… Está fuerte, me divierto con quien quiero, cuando quiero. Me encuentro más poderosa que nunca. Siento que he florecido, y cuando una florece después de una relación, es porque has hecho bien en salir de ahí, porque no tenías que estar ahí”.