Emi, hermana de Elena Huelva: "El cáncer es de todos y nadie se libra. Debería ser una prioridad en todas las agendas políticas"

Hoy aterriza en los cines "Mis ganas ganan", el documental sobre la vida de Elena Huelva y su admirable historia de superación contra el Sarcoma de Ewing. En memoria de la joven, José Luis Hernández y Emi Huelva se han aliado para realizar uno de los proyectos audiovisuales más emotivos e importantes de la cartelera de este año con el fin de recaudar lo máximo posible para poder seguir investigación contra esta enfermedad. Todo el dinero irá destinado a la Beca Elena Huelva y al GEIS, Grupo Español de Investigación en Sarcomas.

Para el documental han contado con invitados de primera categoría que no han dudado en apoyar este proyecto tan ambicioso y solidario, algunos muy importantes en la vida de Elena. Eva González, Toñí Moreno, Tomás Páramo, Aitana o Manuel Carrasco son algunos de los celebrities que han aportado un granito de arena en este documental. El artista sevillano, además, ha compuesto "Libélula", la canción principal de la banda sonora de "Mis ganas ganan", ya disponible en todas las plataformas. El miércoles 3 de abril se presentó en el Palacio de la Prensa el documental y, a partir de hoy, en el cine para disfrute de todos. LA RAZÓN habla en exclusiva con Emi, hermana de Elena Huelva y encargada de continuar con su legado, sobre el documental y la investigación contra el cáncer.

¿Cómo vivió la la premiere de "Mis ganas ganan"?

Fue una noche muy especial. Fue muy emocionante ver a tanta gente que quiere a mi hermana y apoya todos los proyectos que hizo y que ahora hago yo también. Ese cariño se notaba ayer.

"Mis ganas ganan" es un documental sobre la historia de tu hermana, Elena Huelva. ¿Cómo surgió este proyecto audiovisual?

Hace un año, José Luis Hernández, el director del documental, me escribió un mensaje por Twitter y me dijo que había conocido a Elena por redes y que creía que se merecía un legado audiovisual, un documental de su mensaje. Me lo propuso, lo pensamos y, finalmente, decidimos que era muy bonito que hubiera una continuación de su legado de esta forma, además de que iba a ayudar a muchas personas, tanto por su filosofía de vida como por todo lo que se puede recaudar si la gente va al cine ya que todo lo recaudado va a ir destinado a la investigación, para la beca Elena Huelva, para el GEIS, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas. Pensábamos que era lo que Elena quería, ya que siempre quiso que se pusiera en el mapa esta enfermedad y tuviera la importancia que tiene. Estamos muy contentos y muy felices de ver cómo ha quedado y mi hermana, estoy segurísima, que también.

Cartel del documental "Mis ganas ganan" Cortesía

¿Cómo han vivido en casa el proyecto?

Han sido unos meses muy intensos, ya habido de todo. Momentos más duros, en los que se hablan de partes más complicadas, pero también momentos muy bonitos, que es con lo que me quedo. He estado en las entrevistas, he visto cómo la gente hablaba de mi hermana con esa ilusión, con esas ganas y ese amor... Hemos tenido que buscar vídeos, mucho contenido audiovisual que remueve mucho pero que me ha gustado mucho verlo. Ha sido un proceso muy bonito, me da pena que haya terminado ya.

¿Qué ha aprendido durante la producción audiovisual?

Para mí, ha sido como reafirmarme en que quiero seguir con todo esto. Me ayuda ayudar. Esto era lo que quería mi hermana y estoy feliz de hacerlo. Mi hermana transformó la situación que le estaba ocurriendo en algo bueno para los demás, con su generosidad, para hacer visible este tipo de enfermedades. Esta historia es de mi hermana pero hay muchísimas así… Me he reafirmado en eso. Transformar todo el proceso que he pasado y lo vivido en algo bueno para ayudar a los demás.

Han participado numerosos rostros conocidos en el documental. Periodistas, artistas, influencers... ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Ha sido muy fácil. Estoy muy agradecida porque, en el momento que supieron el proyecto, habían dos personas que creíamos que tenían que estar ahí y siempre las hemos tenido. Esto hace que el documental llegue a más personas. En el documental aparece parte de mi familia, oncólogos e investigadores y luego está la parte en la que mi hermana se hizo más conocida por todo su mensaje y llegó a esas personas. Esa parte era muy importante que estuviera y estoy muy agradecida porque se ha hecho más enriquecedor el documental. Por supuesto, con la generosidad recalcable de Manuel Carrasco, que también ha puesto la banda sonora y ha hecho que sea aún más especial el proyecto.

Elena era muy fan de Aitana y Manuel Carrasco y ambos han participado en el documental. La música ha tenido mucha importancia en esta historia.

La música le daba la vida a mi hermana. Hemos sido siempre muy melómanas y tenía que estar como parte importante del documental, salía solo. En cada entrevista, todo el mundo acababa hablando de la música, de lo que significa para mi hermana y de la fuerza que le daba. Contar con personas que tienen tanto cariño a Elena, algo que se ve… Es maravilloso contar con ellos.

¿Hay alguna canción en especial que haya marcado el proyecto?

"Mujer de las mil batallas" de Manuel Carrasco es clave en todo el documental. Desde que se la dedicó en ese concierto récord que hizo en La Cartuja de Sevilla, muchísima gente piensa en mi hermana cuando escucha la canción y ha estado muy presente en varios momentos del documental. "Vas a quedarte" de Aitana también. Le daba mucha energía. Lo que más le gustaba a mi hermana de la música era ir a conciertos y vivir toda la energía junto al público, era lo que le daba fuerza. Y ahora, por supuesto, "Libélula", la canción que ha compuesto Manuel Carrasco para el documental y que acaba de salir.

"Mis ganas ganan" se ha convertido en un lema que ha traspasado las fronteras y que ha inspirado a mucha gente a día de hoy. ¿En algún momento pensasteis que llegaría tan lejos el mensaje de Elena?

Nunca piensas tan en grande. Mi hermana empezó por entretenimiento mientras estaba en el hospital contando su día a día, vio que llegaba a muchas personas y la gente agradecía su labor. Fue rápido pero progresivo. Me di cuenta cuando comenzaron a pararla por la calle y vi que todo era real. Su mensaje estaba llegando a muchísima gente y le estaba ayudando de verdad. Mi hermana no se hubiera imaginado que hubiera habido un documental de su historia y seguro que lo está viendo.

Manuel Carrasco, Emi Huelva y Almudena Navalón durante la presentación de "Mis ganas ganan" GTRES

¿Qué cree que pensaría Elena al ver el documental?

Estaría flipando. Es algo extraordinario que hagan un documental de tu historia, de tu mensaje, de lo que has podido cambiar la sociedad, aunque sea un poquito, o que has podido recaudar para la investigación, que es tan necesaria y solo entramos en ensayos por becas, donaciones, por financiación privada. Que ahora una chica haga esto y se puedan entrar en ensayos europeos gracias a la donación con los pelones, con un documental... Estaría flipando porque le hubiera encantado y sé que, desde donde esté, lo está viviendo y estará muy orgullosa.

Es importante continuar con el legado de Elena y todo lo recaudado irá destinado a la investigación. ¿Hay algún objetivo marcado?

Hay dos objetivos. El primero, continuar con el mensaje de mi hermana para que llegue a muchas más personas. El segundo, recaudar lo que se pueda. Cada granito cuenta y, por poco que se haga, esa beca va creciendo y se pueda seguir investigando porque esto no puede pasar más. Los que seguimos aquí tenemos la obligación de hacerlo por todos los que vendrán, nadie se libra del cáncer, es de todos.

¿Por qué nadie se puede perder el documental?

Es una historia inspiradora. La gente va a entrar al cine con una filosofía de vida y algo puede cambiar en ti al ver el documental, como valorar la vida cada día como si fuera un regalo y colaborar con la causa. Cuanta más gente vaya, más estará en cartelera. Animo a todo el mundo a que vaya y lo recomiende cuando lo vea. Espero a guste y ojalá llegue a muchísimas personas.

Aparte de ir al cine a ver el documental, ¿cómo puede la gente aportar su granito de arena?

Con la compra de los baby pelones Elena Huelva de Juegoterapia, todo el dinero recaudado también va para la beca. La primera donación fue 87.000 euros al GEIS y ahora, en unos meses, vamos a hacer otra de 90.000 de los baby pelones. Estoy muy contenta y esto es posible gracias a la gente que quiere colaborar. A veces, hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo. A través de esta forma, es muy fácil. Y ahora yendo al cine con tu familia o tus amigos, pasando un buen rato y viendo una historia inspiradora además, poniendo tu granito de arena y colaborando. No creo que haya un mejor plan este fin de semana.

Elena Huelva y su baby pelón Instagram

¿Qué le diría a los políticos que miran para otro lado y recortan dinero para la investigación en la lucha contra el cáncer?

El cáncer es de todos y nadie se libra de esta enfermedad. Debería ser una prioridad en todas las agendas y las promesas que hacen en los presupuestos. La investigación tiene que ser la primera. ¿Hay algo más importante que la vida? Hay que priorizarlo. Hay muchísimos tipos de cáncer y puede afectar de muchas maneras pero está comprobado que, cuando hay más investigación, hay más supervivencia.

¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

Ahora estoy con el documental, intentando que se proyecte el mayor tiempo posible. Además, también estoy muy ligada a la música. Yo voy a seguir con todo lo que pueda, con todo mi cariño y mi amor, en continuar ayudando. Estamos en la obligación, los que tenemos salud, de mirar por esas personas que están pasando por un proceso así o que van a pasar. Nadie se libra de eso. Siempre hay un amigo, un familiar... Tenemos que hacer piña.