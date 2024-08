Las emotivas despedidas de Eugenia Martínez de Irujo, Naty Abascal y Sara Carbonero, tras la muerte de Caritina

Caritina Goyanes, la hija mayor de Cari Lapique y Carlos Goyanes, fallecía en la tarde de ayer de manera inesperada. Su repentina muerte a supuesto un duro golpe para toda la familia, que hacía tan solo unas semanas había despedido también al marido de la socialité. Tras conocer la noticia, sus familiares y amigos no han tardado en acompañar a Antonio Matos, el viudo de la empresaria, en su duelo.

Numerosos rostros conocidos se han ido acercando en las últimas horas al tanatorio de San Pedro de Alcántara para darle el último adiós a Caritina, a quien la muerte le ha sorprendido en Marbella donde pasaba sus vacaciones. Su madre, Cari Lapique, tenía que tomar un vuelo desde Mallorca donde se encontraba con su hermana Myriam, su gran apoyo desde el fallecimiento de su marido. El viudo de Caritina ha tomado la difícil decisión de que sea la aristócrata quien decida qué hacer con los restos mortales de su hija: enterrarla o incinerarla. Un gesto lleno de amor.

En directo pillaba la noticia a Lolita, quien se mostraba rota por el dolor, al igual que Charo Vega, amiga de Cari Lapique, que se encontraba en Sevilla cuando la han llamado en "Y ahora Sonsoles" para conocer su reacción: "No sé qué hacer, la vida a veces es tremenda. ¿Esto por qué, señor? Estoy fatal ahora mismo, daría lo que fuera por aparecer al lado de Cari. Yo creo que es lo peor que he escuchado después de lo de Antonio y Lola Flores. No sé cómo va a poder procesar esto Cari, tras la muerte de su marido. Me quiero morir".

Pero también las redes sociales han querido despedir a la "mujer de la eterna sonrisa" a través de emotivos mensajes como el de Naty Abascal: "Sin palabras, rota de dolor por una pérdida así. Todo mi amor a su familia en especial a Cari, Carla, Antonio, Pedro y Mini Cari. Una mujer maravillosa, siempre con una sonrisa. Recuerdo perfectamente lo feliz que estabas el día de tu boda y la preciosa familia que creaste".

También Eugenia Martínez de Irujo le ha dedicado el siguiente mensaje: "Estoy en shock, es que no tengo ni palabras". O Sara Carbonero: "Conocí a Caritina porque compartimos juntas varios momentos. El más especial, el que nunca olvidaré, el bautizo de mi hijo Martín, donde ella fue la encargada de que todo saliera perfecto, con tanto mimo y detalle... La noticia de su partida, tan joven, cariñosa, mami, gran profesional... Me encoge el corazón. No hay palabras de consuelo. Todo mi ánimo y mi cariño a su familia. Descansa en paz", escribe.

Paula Echevarría y Anabel Pantoja también se han unido al dolor de la familia: "Llevo toda la tarde en shock. No me puedo quitar a su familia del pensamiento. Lo siento de corazón", lamenta la actriz. "No la conocía, pero la he visto toda mi vida en las revistas, superguapa, sonriente y se la veía muy buena tía. Me da rabia que se haya ido con 46 años", escribe la sobrina de Isabel Pantoja.

Por su parte, Maribel Yébenes, amiga de Cari Lapique, mostraba su desconsuelo: "Estamos desolados y con una tristeza enorme. No nos entra en la cabeza. ¡Qué disgusto, qué injusto! Lo alegre y buena persona que era Cari, una maravilla de niña, lo tenía todo".

Fiona Ferrer se ha despedido también de su amiga: "Amigos que se van demasiado jóvenes. La vida es ahora. Hay que vivir y refugiarse en lo que de verdad importa. Caritina Goyanes DEP".

Inés Domecq, María Zurita y Carla Goyanes, hermana de la fallecida, han sido también algunas de las personas que se han acercado al Tanatorio de San Pedro de Alcántara.