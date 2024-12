"Me está firmando un pecho": El regalo de Navidad que Mariah Carey le ha hecho a Rihanna

El show neoyorquino de Mariah Carey ha dejado momentos para la historia. Dentro de su gira "Christmas Time Tour" la artista estadounidense recaía ayer martes en Brooklyn donde tuvo como espectadora VIP a Rihanna.

"Mariah Carey me está firmando un pecho. Esto es muy fuerte... ¡Mira, mira! Esto es jodidamente... épico", exclamaba la cantante de Barbados, que se acercó hasta la primera fila con A$AP Rocky para recibir su "regalo" de Navidad.

La gira de Mariah Carey comenzó el pasado 6 de noviembre en Highland (California) y terminaba ayer en el Barcklays Center de Nueva York, donde se dio un baño de multitudes. En un momento del espectáculo, la cantante de "All I Want For Christmas is You" se bajó del escenario para acercarse a la intérprete de "Umbrella" y con un rotulador rojo le firmaba un autógrafo en el pecho.

El momentazo no ha tardado en volverse viral en redes.