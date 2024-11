Esto es lo que gana Mariah Carey cada Navidad gracias al "All I Want for Christmas Is You"

Aunque cada año saca un nuevo villancico, su nombre está vinculado irremediablemente a "All I Want For Christmas Is You". Mariah Carey, la "reina indiscutible de la Navidad" encabeza desde su lanzamiento en 1994 las listas de reproducción, generando millones de reproducciones.

La artista, que atesora un patrimonio estimado de 340 millones de dólares, gana anualmente entre 2.5 y 3 millones de dólares en derechos de autor por el famoso villancico. Según cálculos de "Forbes" y "The Economist", estas cifras son solamente los ingresos que percibe por reproducción de la canción, excluyendo los 60 millones de dólares que ya acumula en derechos de autor desde su lanzamiento hace 30 años. A esta cifra habría que añadirle además los ingresos por merchandising, conciertos temáticos, patrocinios y proyectos vinculados a la canción como una película animada y un libro para los más pequeños.

El hit es además uno de los más versionados En 2011, Mariah Carey la grabó junto a Justin Bieber para su álbum "Under the Mistletoe".

En 2022, la artista se enfrentó a una demanda de 20 millones de dólares por presunto plagio, presentada por Andy Stone y Troy Powers, quienes coescribieron una canción country con el mismo título en 1989. La demanda fue retirada meses después, pero este año se ha reabierto el caso.

Este 2024, Mariah celebra el 30 aniversario de su álbum navideño con una gira titulada Mariah Carey's Christmas Time. La gira comenzó el pasado 6 de noviembre en California y recorrerá ciudades como Filadelfia, Dallas, Nashville y Boston, llegando a su fin el 17 de diciembre en el Barclays Center de Brooklyn.