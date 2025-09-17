El día que Durek Verrett estuvo a punto de morir

El pasado martes 16, Netflix estrenó "Realeza rebelde: una insólita historia de amor", el documental en el que Marta Luisa de Noruega y su marido, el chamán Durek Verrett, narran en primera persona cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo sobrevivieron a la tormenta mediática, familiar y social que sacudió a la Casa Real noruega desde 2019.

"Ella se enamoró de mí primero", confiesa Durek frente a la cámara. "Yo pensaba que acabaría con un hombre, pero decidí que soy un alma sexual. Me atrae el alma, no el género. Y me enamoré locamente de ella". Desde ahí, el relato se convierte en una mezcla de cuento espiritual y thriller emocional.

Conexión inmediata

Su historia comenzó en Los Ángeles, en la casa del chamán, donde una amiga en común los presentó. Marta Luisa, con una camiseta de cuervos -su animal espiritual-, entró en su jardín. "Le vi y dije: ‘yo te conozco’", recuerda la princesa. Durek asegura que en ese instante tuvo una visión: Egipto, un trono, ella a su lado. Una epifanía que selló su conexión inmediata.

Norwegian Princess Martha Louise (C) and her partner, US businessman Durek Verrett (R) arrive at the boats that will transport them to their wedding celebration, in Alesund, western Norway, 30 August 2024. On 31 August, the Norwegian princess and her partner will get married at Hotel Union in in the village of Geiranger in western Norway. HEIKO JUNGE EFE/EPA

Pero lo que parecía una historia de destino encontró pronto detractores. A Marta Luisa se la acusó de estar bajo "un hechizo", y a él, de ser un impostor tras la fortuna real. Las redes sociales se llenaron de insultos y amenazas de muerte dirigidas a Durek. El racismo se convirtió en un muro difícil de derribar, incluso dentro del propio palacio.

El encuentro con los reyes fue frío y hostil. "Me miraron en silencio. Llevaba un quimono y botas de cowboy. Todo lo que hice estuvo mal", recuerda él. Harald V y Sonia, tras meses de tensión, acabaron admitiendo que existía "un choque cultural". El debate interno sobre racismo se hizo inevitable. La sombra de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah pesaba en el ambiente: "¿Sientes que te tratamos de la misma manera?", llegó a preguntar el rey. La respuesta de Durek fue un sí que cambió la dinámica familiar.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey Handout Harpo Productions/Joe Pugliese v

En el documental también se repasa el capítulo más oscuro de su vida: sus problemas renales. A los 20 años, en Nueva York, sufrió una insuficiencia que casi le cuesta la vida. Ahora espera un trasplante, pero asegura que la espiritualidad y el amor de Marta Luisa lo sostienen.

Boda en un enclave vikingo

El 31 de agosto de 2024, la pareja se casó en Geiranger, el enclave vikingo que eligieron por su energía sagrada. Una boda cósmica, marcada por la conjunción de Virgo, Escorpio y Venus, y blindada a golpe de exclusiva con "Hello!". Los recién casados se cubrieron con sábanas blancas para despistar a los paparazzi, gesto que disgustó a los reyes y al príncipe Haakon, quienes rehusaron participar en el reportaje.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret. Instagram

Hoy, instalados entre Noruega y Los Ángeles, Marta Luisa aparece en Netflix como madre de tres hijas y mujer enamorada, cocinando galletas y riendo en la cocina. Una princesa que renunció a su título para vivir libremente, y un chamán que ha hecho de su historia una batalla contra el racismo, los prejuicios y, sobre todo, contra la muerte.