Este es el consejo de Ariadna Romero, novia de Julio José Iglesias, a Tamara Falcó sobre su futura maternidad

Ayer Julio José Iglesias vivió uno delos días más emocionantes de su vida. El cantante presentó en Madrid Suaji, su nueva marca de sneakers "made in Spain", uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha. Junto a tres socios (y amigos) más, el hijo de Isabel Preyslerha irrumpido en el mundo de la moda y sus zapatillas prometen dar mucho de qué hablar.

Durante todo el día, Julio José estuvo de promoción con motivo del lanzamiento de Suaji. Por la noche, Ariadna Romero, acompañó a su pareja durante la presentación de la firma y atendieron a los medios de comunicación, más enamorados que nunca. La modelo ha viajado hasta España para arropar al artista en este día tan especial para él y, aprovechando su estancia en la capital, el artista ha presentado a Ariadna a toda la familia que aún no conocía.

Totalmente integrada en el clan Preysler, la pareja de Julio José no dudó en deshacerse en halagos hacia toda la familia, a la que admira y adora. "Bueno. La familia Preysler es maravillosa. Isabel es fantástica, sus hermanas... Ya he conocido a toda la familia, me encanta. Me encantan, son maravillosos todos. Sus hermanas las he conocido aquí, las de aquí, a Chábeli la he visto en más ocasiones en Miami, son maravillosas, ¿qué te puedo decir? Son gente maravillosa. Fantástica", ha declarado la modelo sobre su familia política.

La novia de Julio José Iglesias, Ariadna Romero, revela que ya conoce a toda su familia y confiesa qué opina de ellos Europa Press

Aunque conoce desde "hace poco" a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Ariadna ha asegurado que se les ve "muy bien, muy felices". Además, la novia de Julio José, como madre de un niño, quiso enviarle un consejo a la marquesa de Griñón sobre su futura maternidad. "Yo sé que ella tiene ganas de ser mamá, y se lo deseo, es la cosa más linda del mundo. Y también que disfruten este periodo ahora de recién casados", ha expresado la joven.

Julio José y Ariadna también tienen muchas ganas de aumentar la familia, aunque de momento, los dos consideran que es un poco pronto. "Julio sería un papá maravilloso porque es muy paciente, súper dulce, y en un futuro por qué no, pero llevamos poco tiempo y es muy temprano para hablar de eso yo creo", ha declarado la modelo sobre el asunto. El hijo de Isabel Preysler, ayer, confesó a LA RAZÓN que "estoy enamorado hasta las trancas. Me encantaría formar una familia, pero aún me siento muy joven. Tengo 51 solamente, soy un crío".