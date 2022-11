Julio José Iglesias, feliz junto a su nueva novia: “A mis casi 50 años ya es hora de tener un hijo”

Vive entre Miami y Los Ángeles, pero ahora se encuentra en Madrid visitando a su madre y sus hermanas. Julio José Iglesias aprovecha el viaje para presentarse como embajador de “Ghost”, una firma de joyería con piezas elaboradas de forma artesanal. Precisamente, estamos ante un hombre polifacético que, aparte de cantar, ha diseñado joyas, generalmente de plata.

El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias vive una etapa sentimental muy feliz junto a la modelo Vivi Di Domenico, una brasileña de treinta años a la que, según nos cuenta, “me la presentó mi primo Álvaro en una reunión de amigos comunes. Me fijé en ella desde el primer momento, me gustó, y no paré hasta conseguir una cita a solas con Vivi . Llevamos juntos desde hace seis meses y nuestra relación se encuentra en un momento muy feliz”.

Hasta él punto de que ha dicho que le gustaría tener un hijo con ella. E incluso piensa en boda.

Si, me gustaría vivir la experiencia de ser padre. Algunos de mis hermanos, Chabeli, Enrique, Ana, lo son y les veo muy felices con sus hijos. ¿Casarme de nuevo? También. Si todo sigue igual de bien con Vivi, una boda entra en mis planes de futuro. Tengo a mi lado a una gran mujer. Y a mis casi cincuenta años, ya es hora de ser padre.

Vivi reside en México…

Pero ya hemos hablado de instalarnos juntos en Estados Unidos. Y a ella le parece bien. Ahora está conmigo en Madrid… hasta el día 23, que volveremos a América.

Julio José y Charisse, en una de sus últimas apariciones públicas

Julio se separó de su primera mujer, la belga Charisse Verhaert, tras ocho años de matrimonio. Se casaron en Madrid en el 2012 y rompieron a principios del 2021. Hoy, asegura él, “mantenemos una buena amistad”.

¿Se recupera su hermana Tamara tras su ruptura con Iñigo Onieva?

No me canso de repetir que es una mujer maravillosa, por dentro y por fuera, y se merece un hombre mejor, que la haga feliz. La veo bien, volcada en la familia y en su trabajo.

¿Ha mejorado su padre de sus problemas de salud?

La última vez que hablé con él le noté muy animado. Ha preparado un nuevo disco y me dijo que quiere iniciar una gira. Ya sabes cómo es, demasiado activo. Cumplió setenta y nueve años en septiembre pero no lo aparenta. Tiene un espíritu joven y una fortaleza increíble.

Le mencionamos a su presunto hermano, Javier Santos, que lleva años luchando para que se le reconozca legalmente como hijo de Julio Iglesias, y me aclara que “le he visto una vez en mi vida, y fue hace veintitantos años. No se nada de él, por lo que no puedo hablar de ese tema…”.