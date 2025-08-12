Este es el impresionante -y caro- regalo que Jeff Bezos ha hecho a su mujer, Lauren Sánchez

Es uno de los regalos más costosos que Jeff Bezos le ha hecho a su esposa, Lauren: más de doscientos mil euros se gastó en un bolso muy especial que haría las delicias de la mismísima Georgina Rodríguez, reina del lujo y del exhibicionismo materialista.

Se trata de un bolso casi único en el mundo, un Hermès Kelly Midas, con partes bañadas en oro de dieciocho quilates.

Es una versión del clásico Kelly de la firma, inspirado en la leyenda del rey Midas, de quien se dice que convertía en oro todo lo que tocaba.

Exactamente, el bolso en cuestión está confeccionado con piel de cocodrilo y herrajes de oro macizo. Una joya que se revaloriza con el tiempo.

Aun así, existen piezas más caras en el mercado, como un Kelly realizado con oro blanco y diamantes que supera el precio de trescientos mil euros.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez, felices en St. Tropez Gtres

Lauren Sánchez y su marido son también noticia porque acaban de demandar al hermano de ella por haber filtrado fotografías íntimas de la pareja mientras mantenían una relación extramarital.

Michael Sánchez vendió esas imágenes por doscientos mil dólares al medio de comunicación National Enquirer. Bezos exige a su cuñado una indemnización de ciento noventa mil dólares.