Esto es lo que dice Carlos Maturana, novio de Lara Dibildos, sobre si intentó conquistar a Sofía Suescun

En los últimos días se ha vuelto a recordar el acercamiento de Carlos Maturana, actual pareja de Lara Dibildos, y Sofía Suescun. Maturana comenzó su andadura en los medios en 'Mujeres y hombres y viceversa' donde coincidió con la influencer, teniendo un enfrentamiento. "Es un poco falso porque tú querías entrar a por mí", comentaba Suescun para sorpresa de la presentadora Emma García, que pedía que alguien le aclarase lo sucedido. "Eso es mentira, si quisiera entrar a por ti, hubiera entrado", zanjaba Maturana negando el supuesto intento de coqueteo que esta había revelado.

Carlos Maturana Instagram

Además el modelo resolvía la tensa situación explicando que cuando la organización de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le ofreció conquistar a Sofía, él se habría negado en rotundo argumentando que su trono ya estaba muy avanzado con otras personas: "Les dije que no quería porque lo tenías todo hecho con Hugo Paz", aseguró, aunque Suescun seguía en sus trece.

¿Qué piensa ahora Carlos Maturana de Sofía Suescun?

Aunque ahora Maturana presume de su noviazgo con Dibildos, los medios han querido meter el dedo en la llaga y han aprovechado la actual batalla que mantiene Sofía Suescun con su madre, Maite Galdeano, para preguntarle si efectivamente intentó conquistarla, algo que él ha desmentido: "No, eso fue en el tema del programa Myhyv, pero ya lo dijo Emma García, que no había pasado nada entre nosotros. Ella decía que yo había hecho el casting por ella y tal, pero que no es así, vamos", ha zanjado a las cámaras de 'Europa Press'.

Respecto a su opinión entre la turbulenta situación familiar de Suescun, ha admitido no estar muy al tanto: "No sé, cómo hemos estado de vacaciones, la verdad es que no he estado la tele y no sé lo que ha pasado". Con esto, Maturana, evidencia que su coincidencia con la influencer fue hace varios años atrás y que actualmente no forma parte de su presente.