Maite Galdeano, a la desesperada, pide ayuda en terapia para frenar a Sofía Suescun

Sofía Suescun se ha cansado de aguantar lo que entiende como una relación tóxica por parte de su madre, Maite Galdeano. Para eso, no solo le ha solicitado a la justicia una orden de alejamiento o ha interpuesto demandas por lo civil y lo penal contra ella, en unidad con su chico, Kiko Jiménez. También ha concedido una lapidaria entrevista en el kiosco rosa, para después repetir sus palabras en el plató de ‘De viernes’, este mismo 23 de agosto. Su madre está angustiada por no saber qué más reproches guarda contra ella y qué barbaridades pondrá sobre la mesa de debate en el programa de Telecinco. Está desesperada y promete hacer cualquier cosa para recuperar el cariño de su hija, incluso propone que le pisen la cabeza y centrarse a las tareas del hogar. Mientras tanto, pide a su hijo que se ‘encargue’ de su yerno.

A la vez que continúa declarándole la guerra a Kiko Jiménez, entre insultos y comentarios muy subidos de tono y fuera de lugar, Maite Galdeano lucha para que su hija la perdone. Sofía Suescun le ha dado la espalda después de años aguantando situaciones muy delicadas, en las que ella siente los celos de su madre y su constante deseo de alejarle de su novio: “Esta historia se remonta en un pasado muy lejano, desde que soy prácticamente una niña, donde una madre quiere hacer de mí una prolongación suya. Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia”, confiesa Sofía Suescun en la previa del programa, en el que reconoce que “siento miedo, veo a una madre endemoniada”. Sin embargo, horas antes de remover en el pasado y provocarle más dolor a su madre, ella ha propuesto una alternativa para poner fin a su distanciamiento.

Maite Galdeano ha planteado una posibilidad para reconciliarse con su hija. Lo hace horas antes de que se siente en ‘De viernes’ para denunciarla públicamente por lo que ha sufrido a lo largo de toda su vida, desde que tiene conciencia. A través de sus redes sociales, la ex conductora de autobuses de Pamplona ha dejado un mensaje a su hija indicándole que ha pedido una cita con una mediadora familiar para que les ayude a encaminar su relación, antes de que sea demasiado tarde para ella: “La familia está en un estado de estrés que no se puede aguantar y no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Por eso, pienso que una mediación familiar que incluya un psicólogo familiar para todos es la mejor opción”, se ofrece la matriarca del clan como vía para llegar a un entendimiento lejos de los tribunales y los platós de televisión.

Story de Maite Galdeano Instagram

Pero Maite Galdeano no solo se ha conformado con plantearle esta posibilidad a Sofía Suescun. Ha dado un paso más allá y ha pedido incluso cita ya con una profesional del Centro de Apoyo a la Familia de Majadahonda para el próximo viernes 30 de septiembre, concretamente a las 13 horas. A falta de poco más de un mes para que llegue el día, su hija tiene tiempo para meditar si aceptar la oferta o, por el contrario, alargar más ese tiempo que dice necesitar para alejarse de su madre y encontrar la paz y la salud mental que ha perdido por el camino estos últimos años. No obstante, Maite no pierde nunca la esperanza y es que su hija es u mayor tesoro, de ahí que se despida de ella con una última súplica: “Por favor, acepta la mediación”.