Éxito total en la venta de las prendas donadas por Georgina Rodríguez al Rastrillo

Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La influencer ha participado en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid donando un perchero de ropa para la recaudación de fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias.

Cartel que anuncia en el Rastrillo Nuevo Futuro la donación de Gio Gtres

El éxito de ventas ha sido total, sobre todo porque había prendas de lujo a precios impresionantes, algunas con un coste tan bajo de entre quince y veinte euros. Llama la atención la variedad de modelos: desde unos leggins de deporte de la firma Kappa hasta un vestido blanco y azul con estampado de Versace. Tampoco han faltado los modelos de lycra negra con plisado, top de lunares blanco y negro, chaleco rojo o camiseta de inspiración marinera.

Ausente

Desgraciadamente, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo no ha podido desplazarse a Madrid para hacer acto de presencia en el popular mercadillo. Pero ha mandado un mensaje muy cariñoso a las organizadoras, en el que expresa su apoyo total a la celebración.

Ha llamado la atención que se haya hecho público el nombre de la dueña, porque, normalmente, las donantes prefieren mantenerse en el anonimato sin hacer gala de su altruismo.

¿Ha sido por petición de la propia Georgina o una iniciativa de las organizadoras del mercadillo para que sirva de reclamo y vender más fácilmente las piezas?