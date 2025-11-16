Entre el miedo, la indignación y la pena: las famosas reaccionan a la muerte de Encarnita Polo

El sábado, hacia las cuatro de la tarde, Encarnita Polo, fallecida el viernes por estrangulamiento en la residencia Decanos de Ávila, fue enterrada en un cementerio abulense en la más estricta intimidad. Solo su hija Raquel Waitzman Polo y su gran amigo Antonio Albella, del famoso grupo Locomía, además de un puñado de seres queridos, dieron su último adiós a la artista.

Familiares y amigos despiden a Encarnita Polo en el cementerio de Ávila Agencia EFE

Esta discreción responde a un deseo expreso de su hija, que anunció la triste noticia el mismo viernes a través de un comunicado. "Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", escribió.

En silencio y en paz

En el texto, Raquel pedía privacidad para "vivir el duelo en silencio y en paz". Las circunstancias de la muerte, así como su propia pérdida, han provocado un goteo de reacciones durante todo el fin de semana a través de las redes sociales o ante las cámaras. Karina, José Manuel Parada, Lolita Flores… fueron muchos los que ayer le rindieron su particular homenaje.

Nieves Herrero, que ha firmado su última novela el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, recuerda a Encarnita como "una persona encantadora, muy educada, que forma parte de la historia musical de este país y yo he sentido muchísimo la muerte de ella".

Nieves Herrero, apenada por la muerte de Encarnita Polo Europa Press

La periodista opina que "ha sido un fallo de custodia, independientemente de que el responsable sea un residente. Pero no se merecía este final. Ni ella ni nadie. Lo he sentido muchísimo porque tengo a mucha gente mayor alrededor y algunos están en residencias, que es dejar a lo que más quieres en un sitio donde crees que lo que van a hacer es cuidarles mejor. Esto que ha ocurrido ha sido una gran desgracia".

También la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada se ha mostrado conmocionada por el crimen cometido. "A mí me da mucho miedo ir a una residencia de estas, ojalá que no tenga que ir a una. Me tomo una pastilla antes de ir. Da miedo. Hay que tener un cuidado".

En los mismos términos se expresó el sábado la cantante Karina, muy afectada por el fallecimiento de su gran amiga. "Me he quedado de piedra sobre todo lo que acabo de oír es alucinante ¿Qué pasa en las residencias? ¿Qué pasa en los colegios con el bullying? ¿Qué pasa en la vida? ¡Ay, por Dios, por Dios! Que no podemos estar seguros, ni siquiera en casa. Da mucho miedo'', declaró indignada.