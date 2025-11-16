¿Qué destino le espera a Sarah Ferguson, caída en desgracia junto a Andrés Mountbatten-Windsor?

Sarah Ferguson, que aceptó dinero del pedófilo Jeffrey Epstein para saldar deudas personales, ha expresado públicamente su arrepentimiento y ha reconocido que su relación con Epstein fue un "gigantesco error de juicio". Dice que en ese momento desconocía sus actividades criminales y que se siente "aterrorizada" y preocupada, especialmente por sus hijas, Beatriz y Eugenia.

Las princesas Beatriz y Eugenia larazon

Sin embargo, el perdón no ha evitado su caída. Varios biógrafos y periodistas han señalado que mantuvo una relación estrecha y prolongada con Epstein, incluso después de que este fuera condenado por delitos sexuales. Se han filtrado correos electrónicos en los que la exduquesa se disculpa con Epstein y lo llama "amigo fiel y supremo".

Repudio editorial

Este vínculo ha provocado que numerosas organizaciones benéficas y medios de comunicación rompan relaciones con ella. Su último libro infantil "Flora And Fern: Kindness Along The Way" ha sido retirado. En principio, su publicación se programó para el 9 de octubre, pero se canceló. Aunque Amazon anunció una nueva fecha de lanzamiento, el 20 de noviembre, el título ha sido marcado oficialmente como "retirado de la venta" a petición de la editorial. El libro era la última entrega de la serie de Sarah, autora de más de 70 libros, algunos de ellos con buena acogida en librerías y plataformas especializadas.

Duchess of Kent funeral at Westminster Cathedral NEIL HALL Agencia EFE

Además, seis organizaciones benéficas han prescindido también de ella. A sus 66 años, está sometida a un intenso escrutinio tras la decisión del rey Carlos de despojar a su hermano Andrés de todos los títulos y honores.

Tras ser desalojada de Royal Lodge junto a su exmarido Andrew, se desconoce cuál será su próxima residencia. Una de las opciones que se están barajando es Portugal. Su hija Eugenia posee una impresionante villa en el elegante club privado Costa Terra Golf & Ocean, ubicado en la costa atlántica, a una hora al sur de Lisboa. Desde 2022, la princesa pasa allí buena parte del año junto a su esposo Jack Brooksbank y sus hijos August y Ernest.

Mientras Sarah busca alojamiento e intenta rehabilitar su imagen, su exmarido Andrés seguirá bajo las faldas del rey Carlos III. Cuando entregue las llaves de la mansión Royal Lodge en Windsor, se mudará a algún lugar de la finca privada de Sandringham. Aunque repudiado, disfrutará de un retiro dorado.