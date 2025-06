El exmarido de Paloma Lago le ofrece su “apoyo total”, mientras desvela cómo está

El foco mediático se ha posado sobre Paloma Lago, después de que se conociese que ha denunciado a Alfonso Villares por un supuesto delito de agresión sexual. Los hechos acontecieron el pasado 27 de diciembre de 2024 y fueron llevados a la comisaría de Ferrol días después, cuando la presentadora comprendió que había sido víctima de un presunto ataque por parte del que fuese su pareja, el ahora ex conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia.

La bomba estalló cuando el político dimitió de su cargo para afrontar la batalla judicial “como un ciudadano más” y entendiendo que era necesario para demostrar su inocencia, la cual está decidido a subrayar en sus apariciones públicas y también frente al juez en el futurible juicio. Un asunto que se complica, después de que se haya conocido ahora que la modelo fue encontrada por un familiar “desnuda y desorientada”, a consecuencia de una supuesta sumisión química. El asunto ya está en los tribunales, ha sido aceptado a trámite y está en proceso de investigación. Mientras, su entorno se vuelca con ella para protegerla.

El exmarido de Paloma Lago la apoya públicamente

El sobrino de Paloma Lago haya confirmado que él “presenció algo”, pero se niega a decirlo en público por respeto a su tía y al proceso judicial en curso. Será citado a declarar en calidad de testigo circunstancial, al ver salir a Alfonso Villares de su domicilio momentos después de encontrarla en tan precarias condiciones, tras lo que se ha definido como presunta agresión sexual. También ha hablado Ana Obregón, su excuñada, que ha hablado con su sobrino para brindarle todo su apoyo y no duda en señalar lo que hay detrás de esta denuncia. Pero ahora también ha roto su silencio el hermano de la bióloga y actriz, Javier García Obregón, exmarido de Paloma y padre de su hijo Javier.

Paloma Lago junto a su hijo Javier García Lago en una imagen de archivo Gtres

Ante el silencio de Paloma Lago, que se encuentra encerrada en su domicilio de Ferrol huyendo de la presión mediática, su familia ha tomado la palabra en su lugar. Lo hace para cerrar filas en torno a ella y demostrar que no está sola en su lucha. Incluso su exmarido, con el que estuvo entre 1990 y el año 2000, que no ha dudado en responder a las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’, de manera fugaz a la vez que accedía a su vehículo. Lo primero que confirma es que no ha tenido ocasión de hablar con ella tras el estallido del escándalo por la agresión sexual: “No, no he podido hablar con ella”.

Pese a ello, Javier García Obregón, el hermano pequeño de Ana, ha dejado claro que sí ha tenido la oportunidad de hablar con su hijo sobre todo esto, preocupándose por cómo se encuentra tanto él como su madre en tan delicadas circunstancias: “He hablado con él, pero no hemos hablado casi de nada”, esquivaba entrar en mayores detalles, ante la certeza de que vendrían más preguntas incómodas. “¿Pero se encuentra bien ella? ¿Tu hijo está preocupado?”, insistía el periodista, a lo que él sentencia: “Sí, está perfectamente. Está perfectamente”, a la vez que reconoce que él también está “preocupado” y no ha dudado en zanjar que Paloma Lago, en todo esto, cuenta con su “apoyo total”.