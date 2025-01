¿Qué le ha dicho Bertín Osborne a Fabiola Martínez sobre su hijo con Gabriela Guillén?

Bertín Osborne ha visto cómo su vida se ha puesto patas arriba desde que terminase su matrimonio con Fabiola Martínez. Conoció a otras jóvenes que pasaron por su vida con más o menos discreción, pero dos llegaron a decir que se habían quedado embarazadas de él. Gabriela Guillén se convirtió en madre del último hijo del presentador hace ahora poco más de un año y acaba de terminar su batalla judicial. Al menos sí su primer encuentro, como así ha detallado la propia paraguaya en conversación con LA RAZÓN. Pero la que no se había pronunciado hasta ahora había sido Fabiola, madre de dos de los hijos del también cantante. Pero por fin se ha quitado la mordaza que ella misma se había colocado por no entrar en polémicas en las que consideraba que no tenía voz ni voto.

En ‘De viernes’ ha cambiado de opinión, algo que ha sido muy comentado en redes sociales horas antes de su entrevista. Una que afrontaba con gran nerviosismo, lo que le llevaba a excusarse: “Hacía tiempo que no estaba en directo en un plató”, dice la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’. Una vez que pudo calmarse, entró en materia y respondió a la pregunta más esperada y que daría especial relevancia a su entrevista: “¿Ha hablado con Bertín Osborne sobre su hijo con Gabriela Guillén?”. No, no lo ha hecho. “Nada. Cero. De verdad, os lo prometo. Podéis creerme o no. Yo no hablo con Bertín de nada”, sentencia rotunda. Y es que la venezolana se ha propuesto mantenerse al margen de todo lo que tenga que ver con la nueva vida del que fuese su compañero de vida durante más de dos décadas: “Yo me he mantenido al margen de absolutamente todo lo referente a Bertín desde que nos separamos. No tengo información ni para tener mi propio criterio”, mantiene. Ahora bien, tiene claro qué haría ella: “Si estuviese en su lugar protegería a mi hijo y haría lo necesario para que esté bien. Respeto todas sus decisiones que pueda tomar en este sentido”.

Una persona que, por otro lado, llega a ser un desconocido para Fabiola Martínez en algunos aspectos. Y es que asegura que él ya no es el mismo con el que compartió sus días, pues hay decisiones que no llega a comprender: “Todos a lo largo de nuestra vida evolucionamos. El Bertín que estuvo conmigo te puedo decir cómo reaccionaría ante determinadas situaciones, pero nunca acertaba. Eso es muy difícil. Lo conozco en los años que estuvimos juntos. Ahora no sé cómo piensa. Relativo a la vida de Bertín, poco”, marcaba distancia del hombre con el que se convirtió en madre y que por giros inesperados en el guion de la vida ya no forma parte de su historia.

Eso sí, Fabiola Martínez siempre tendrá que hacer frente a las constantes preguntas sobre los movimientos de su exmarido. Especialmente sobre aquellos que provocan más polémica. Esto le ha llevado a opinar a pie de calle y también desde el plató de Sonsoles Ónega: “Intento ser bastante transparente. Cuando yo hice ese comentario yo ni siquiera sabía, eso se hizo antes del juicio. Yo me enteré del juicio porque me lo dijo el redactor. Fíjate hasta qué punto estaba ajena. Como realmente no tengo nada que ver con este universo”. Dicho esto, matizó sus palabras que provocaron cierto revuelo: “Yo como madre que soy de mis hijos, por ellos haría lo que fuera. Cuando a mí me preguntan, sigo en sentido figurativo si fuera mi caso, claro que defendería a mis hijos”. Pese a todo, Fabiola mantiene que su ex “es un padrazo con mis hijos y sus hijas. Bertín no es perfecto, ha cometido errores, que en algún momento nos hubiera gustado a todos que fuera un poco mejor papá, claro. Pero no sé qué hay en su cabeza”.

Hablando de sus hijos, Fabiola Martínez asegura que sus hijos saben poco del tema: “Mi hijo Kike dentro de poco cumple 18 años y mi hijo Carlos tiene 16 años. Ellos toman sus decisiones”. No se cierra a que ellos busquen un acercamiento con su hermano de un año: “A mí Carlos nunca me ha hablado de esto como algo que le preocupe o que haya comentado con su padre. Lo que él hable con su padre…”. Tampoco se exponen a lo que dicen los medios sobre el tema: “Por salud mental, no vemos nada de lo que pasa fuera. Tenemos nuestra vida, nuestras rutinas. Si lo ve, no me lo transmite. En casa vivimos un poco al margen. No sé cuando él va a Sevilla con su padre. A veces los hijos son un poquito protectores y quizá él maneja la situación como él considera”.