Feliciano López y Sandra Gago, entre los invitados de la premiere mundial de Éclos®, la nueva joya de Cosentino en el Teatro Real

Madrid vivió anoche una velada de altura en el Teatro Real. Bajo las lámparas centenarias del coliseo, la firma almeriense Cosentino -líder global en superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño- presentó en primicia mundial su nueva marca: Éclos®, un proyecto que promete marcar un antes y un después en la industria. La expectación fue tal que más de 200 invitados, entre arquitectos de renombre, diseñadores, representantes institucionales y celebridades, se dieron cita para descubrir el futuro de las superficies en un escenario tan solemne como exclusivo.

Javier Reyes, director de Cosentino CEDIDA

La elección del Teatro Real no fue casual. El histórico espacio madrileño sirvió de marco perfecto para el debut internacional de Éclos®, que se incorpora a un catálogo ya icónico junto a nombres como Silestone® o Dekton®. En palabras de la propia compañía, esta nueva marca inaugura una categoría inédita en el sector: la "Inlayered Mineral Surface", basada en la innovadora tecnología Inlayr®, capaz de abrir un universo estético y funcional hasta ahora desconocido.

Arquitectura e interiorismo

Entre los asistentes destacaron grandes firmas del mundo de la arquitectura y el interiorismo. Desde figuras consolidadas como Andrés Escobar, Pascua Ortega, Diego Rodríguez, Héctor Ruiz Velázquez o Tomás Alía, hasta referentes de la nueva escena creativa como Iker Ochotorena, Jean Porsche o Beatriz y Teresa Enríquez Amo (COMAD Arquitectos). También nombres de peso como Julio Touza, Rafael de la Hoz, Luis Fernández-Galiano, Enrique Sobejano o Fuensanta Nieto, auténticos maestros que avalaron con su presencia la relevancia de este lanzamiento.

Isabel y Eduardo Cosentino, junto a Feliciano López CEDIDA

El sector empresarial tampoco quiso faltar. Directivos de promotoras y constructoras de primer nivel -como Prodeco, Savills, Morph, Millenium, Dazia o FCC- compartieron espacio con representantes de firmas de mobiliario de cocina y baño como Santos, Davinia, Èggo Kitchen o Alvic, consolidando la transversalidad de la convocatoria.

Gonzalo Aquerreta, en el photocall de Cosentino CEDIDA

A nivel institucional, Cosentino recibió el respaldo de personalidades como Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne, o Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Todos ellos subrayaron con su presencia la importancia de un proyecto que coloca una vez más a una empresa española en la vanguardia del diseño global.

Isabel Jiménez, presentadora del evento de Cosentino en el Teatro Real CEDIDA

Alba Díaz, en el evento de Cosentino CEDIDA

El acto, conducido con naturalidad y elegancia por la periodista Isabel Jiménez, contó con las intervenciones de Pilar Cosentino, CEO de Grupo Cosentino; Eduardo Cosentino, vicepresidente ejecutivo y CEO de Cosentino North America; y Valentín Tijeras, VP de Innovación y Producto. Sus palabras dejaron claro que Éclos® no es solo una nueva marca, sino la cristalización de años de investigación, creatividad y visión estratégica.

De Feliciano López a Eugenia Osborne

Pero la noche también tuvo su faceta más social. Entre los rostros conocidos que se dejaron ver estuvieron Feliciano López y Sandra Gago, las hermanas Alejandra y Paty Pombo, Alba Díaz, Eugenia Osborne, Mar Saura o Carla Barber. Un toque de glamour que confirmó que la velada fue, además de un hito empresarial, una cita ineludible en la agenda social madrileña.

Música en directo en el evento de Cosentino en Madrid CEDIDA

Carla Barber y Javier Reyes, director de Cosentino CEDIDA

En definitiva, Cosentino ha logrado lo que parecía imposible: transformar el lanzamiento de una superficie en un auténtico acontecimiento cultural y social. Con Éclos®, la compañía no solo redefine los materiales, también eleva el diseño a la categoría de experiencia.