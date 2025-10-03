Las bonitas palabras con las que Isabel Preysler ha dedicado sus memorias a Tamata Falcó

El próximo 22 de octubre está marcado a fuego en el calendario de la crónica social patria. Isabel Preysler, la socialité por excelencia, la eterna “reina de corazones”, presentará sus memorias, “Mi verdadera historia” (Espasa). Será la primera vez que la filipina narre su propia historia en primera persona, aunque otros muchos ya la han plasmado con anterioridad en otros libros, según ella, con más mentiras que aciertos.

Una esperada biografía de la que sus más allegados ya han recibido un primer ejemplar. Entre ellos se encuentra su hija, Tamara Falcó, que puede presumir de ser una de las primeras en leer las memorias de su madre. “Hoy me siento afortunada. Mi madre me ha regalado uno de los primeros ejemplares de su libro, dedicado con todo su cariño. Sale a la venta el 22 de octubre, pero ya podéis apuntaros a la preventa (link en bio). Es una oportunidad única para conocer su historia contada por ella, de mujer a mujer, con recuerdos y confidencias que nunca antes había compartido. Enhorabuena, Mami. Qué ilusión poder descubrirla a través de sus propias palabras”, ha escrito la marquesa de Griñón en sus redes sociales.

Además, ha desvelado el bonito mensaje manuscrito con el que su madre le ha dedicado su libro: “A mi adoradísima Tami, sin la que, junto a sus hermanos, no podría vivir”.

Como se ha comentado anteriormente, la expectación en torno a las memorias de Isabel Preysler es máxima, sobre todo en lo referente a su última pareja sentimental, Mario Vargas Llosa, con el que parece ser que no acabó su relación en buenos términos.

Es por eso que la familia del escritor ha encargado a sus abogados que estudien con detalle cada línea del libro en la que se trate la figura del fallecido. Y de considerarlo necesario, demandar a su autora.

Preysler ya detalló en una entrevista con la revista “Harper’s Bazaar” que “he dejado muy poco sin contar”, incluyendo los episodios que conciernen a sus relaciones románticas. Hablará de todas sus parejas, desde sus amoríos de juventud hasta su polémico romance con Mario Vargas Llosa, con el que no terminó muy bien: “No serían unas memorias auténticas si no hablara de todos”.

motivación a la hora de lanzarse a escribir el libro ha sido la sensación de que, durante años, han sido otros los que han contado su historia: “Se ha escrito muchísimo sobre mí, incluso libros, pero ninguno contaba la verdad, no podría decir que sean acer­tados o correctos. Unos con más mala idea y otros con menos, entonces pensé que ya era hora de que supiesen la ver­dad”.