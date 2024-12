Lo que opina Carmen Borrego del fichaje de su hijo por ‘GH Dúo’, tras hablar en privado

José María Almoguerase propuso dar el salto a la fama cuando se hartó de ser perseguido por la prensa y de que todo el mundo hablase de su familia. Él siempre era la víctima colateral de muchas tramas que surgían en su clan, pero sin poder disfrutar del todo del anonimato, pero sin saborear tampoco las lucrativas mieles que supone lanzarse a vender la intimidad al mejor postor. Así, comenzó a ofrecer entrevistas en televisión y revistas del corazón, así como a posar el photocalls y apadrinar con su presencia actos públicos. Así comenzó a gestarse un personaje público que vive ajeno a su madre, Carmen Borrego, con la que no se reconcilia pues desea antes sanar sus problemas personales. Al parecer, se llevará esta tarea pendiente a la casa de Guadalix de la Sierra donde en breve comenzará ‘GH Dúo’, pues ha sido anunciado como uno de los concursantes oficiales del reality. ¿Qué opina su madre sobre este nuevo trabajo que ha aceptado su hijo? No ha tardado mucho en poner su opinión sobre el tapete.

José María Almoguera y Jorge Javier Vázquez Mediaset

Lo primerísimo que ha querido dejar claro Carmen Borrego desde ‘Vamos a ver’ es que ella no será la pareja con la que forme dúo su hijo. Eso deja abiertas muy pocas opciones, comenzando a sonar con fuerza su ex, Paola Olmedo, como posible candidata a ocupar un puesto en el casting. Por el momento convivirá con Marieta, estrella de ‘La isla de las tentaciones’, así como Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo y nuera enemiga de Bárbara Rey. Una vez que ha asegurado que no se sumará a la experiencia, la colaboradora ha expresado su sorpresa ante la decisión de su hijo de entrar en un concurso de convivencia, cuando hace unos meses no quería saber nada de la fama. Ya había escuchado rumores de que estaba en proceso de negociación, pero hasta que no ha escuchado que es oficial, no se lo ha terminado de creer.

“Aunque te esperes una cosa cuando te la confirman no deja de ser sorprendente. Entrar en un reality no es algo por lo que te tengas que avergonzar”, asegura Carmen Borrego, que ya ha probado suerte con dos, aunque terminó abandonando. El primero por culpa de un mal tartazo en ‘Sálvame’ y el segundo en ‘Supervivientes’ cuando pensó que su hijo le necesitaba al conocer la separación de Paola Olmedo. Se les olvidó comentar que la culpaba a ella y que no quería volver a verla, quizá se hubiese quedado en Honduras un tiempo más. Pero todo eso es pasado y ella quiere mirar al futuro con optimismo. Entiende este reality al que entrará José María Almoguera como una oportunidad para que “demuestre quién es, un tío noble, todo el mundo que lo conoce lo quiere, tiene amigos desde la infancia. Es difícil tener un micro 24 horas, en algún momento se podrá equivocar”.

Pero Carmen Borrego tiene claro una cosa y es que pase lo que pase estará ahí para su hijo. Le defenderá, aunque no será precisamente la elegida para hacer lo propio desde el plató: “Igual la defensa que le voy a hacer aquí fuera hace que nos unamos”. Algo que sigue siendo su objetivo, tanto de cara a la galería como de puertas para dentro, como así asegura al confesar que “le he deseado suerte y le he dicho que me gustaría tener una conversación y decirle algunas cosas como madre. Me ha respondido inmediatamente. No me ha nombrado defensora porque tampoco es el momento. Tendré que hablar del concurso de mi hijo, intentaré ser una madre objetiva, hay que reconocer cuando lo hace bien, pero también cuando no. No voy a ser Raquel Bollo. Estaré en un segundo plano y cuando vaya cogiendo confianza lo veremos. Veremos a un buen compañero, siempre lo ha sido. Y lo que me preocupa es que cuando uno tiene 24 horas un micro, mete la pata”. Este cree que será su destino, pero confía en que José María Almoguera lo hará bien e incluso llegue lejos en el concurso.