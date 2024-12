La foto de Fernando Alonso y Melissa Jiménez que llevan más de un año evitando

Fernando Alonso y Melissa Jiménez nunca han querido acaparar miradas o que su relación estuviese en boca ajena. Es por eso que, desde el principio, han medido con tiento sus pasos para que no trascendiese ningún detalle de su idilio, mucho menos una fotografía. Así llevan ya un año y medio, jugando al escondite con los paparazzi y alejando al público de su intimidad. Les costó mucho confirmar que el amor surgió entre ellos y fue una labor periodística la que puso a ambos en el mismo sendero. Ahora, de forma inesperada, ha aparecido la primera fotografía oficial de la pareja en redes sociales. Se encontraban en Dubái junto a quien fuese jefe el piloto, Flavio Briatore, cuando el magnate se ha saltado la máxima de mantenerles alejados del foco mediático. Las imágenes están causando sensación ya.

Fernando Alonso, Melissa Jiménez y Flavio Briatore Instagram

Después de más de un año consiguiendo quedar fuera del objetivo de la prensa, salvo contadas excepciones, al final ha aparecido una pista irrefutable de que siguen adelante con su relación. Llega de la mano del millonario italiano, con el que el asturiano mantiene muy buena relación desde que le capitanease en la escudería con la que se convirtió campeón del mundo de Fórmula 1, Renault. Ahora son íntimos, de ahí que le haya visitado en Dubái para enseñarle cómo avanzan las obras del Billionaire Dubái, el club con sello de calidad de Briatore que prepara una nueva sede. El empresario está emocionado con la idea de la apertura, de ahí que esté viendo con detalle cómo va cogiendo forma su sueño. Algo que no ha dudado en compartir con Fernando Alonso y Melissa Jiménez, inmortalizando su encuentro con unas fotografías que después causarían furor en redes sociales.

Fernando Alonso, Melissa Jiménez y Flavio Briatore Instagram

El piloto y la presentadora se ven cómodos y en actitud relajada junto al magnate italiano. Les une una buena amistad, de ahí que no tengan reparos en demostrar en la intimidad lo que tanto se esmeran en que no se muestre públicamente. Su romance ha sido desde el principio muy discreto, de ahí la sorpresa inicial al encontrarse con dos fotografías de ellos en su vertiente más privada, alejada de los medios de comunicación. Parte del encanto de las redes sociales, que son ventanas a lugares donde antes tan solo podríamos imaginar, siempre cuando uno de sus protagonistas desea compartir qué anda haciendo. Flavio Briatore se ha tomado la libertad de saltarse la norma impuesta por Fernando Alonso y Melissa Jiménez, pero no parece que les haya importado demasiado.