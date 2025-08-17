Paula Echevarría abre su corazón a su hija Daniella: la emotiva carta por sus 17 años que revela cómo es en la intimidad

Hay gestos que trascienden las redes sociales y se convierten en una declaración de intenciones. Eso es exactamente lo que ha hecho Paula Echevarría en el 17º cumpleaños de su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante. La actriz, de 48 años, ha querido ser la primera en felicitarla con una carta tan reveladora como tierna, publicada en Instagram junto a una imagen de sus vacaciones familiares en Marbella. En ella, madre e hija aparecen caminando de la mano, bañadas por la luz dorada de un atardecer que parece hecho a medida para la ocasión.

"¡Mi leona favorita cumple 17!", escribe Paula, dejando claro el carácter fuerte y pasional de su primogénita. A continuación, la actriz despliega una radiografía íntima de Daniella que va mucho más allá de lo que solemos ver en los pocos posados públicos de la joven. "Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter", confiesa, subrayando el parecido que comparte con ella: "Demasiado al mío".

Declaración de amor

Lejos de las frases de compromiso, Echevarría aprovecha la ocasión para recalcar el orgullo que siente por la mujer en la que Daniella se está convirtiendo. "Me enorgullece ver cómo descubres tu camino con tanta pasión. ¡Qué suerte tenerte!", concluye en un texto que acaba con una declaración de amor sin fisuras: "Te quiero más que a mi vida".

El homenaje llega en un momento clave. Hace apenas unas semanas, Daniella debutaba ante las cámaras en el photocall de los ELLE Style Awards de Madrid, acompañando a su madre en la alfombra roja. Un gesto espontáneo -"me dijo, ‘mamá, me pongo contigo’"-. que Paula aceptó con orgullo, aunque pronto reconoció sentirse "algo arrepentida" por el revuelo mediático generado. Consciente de la expectación que despierta cada paso de su hija mayor, la actriz ha decidido frenar su exposición pública: "No volverá a posar en mucho tiempo", aseguraba recientemente.

Ese equilibrio entre proteger y dejar volar marca la relación entre ambas. Mientras que Daniella despierta cada vez más interés por seguir los pasos de su madre en redes sociales, Paula se muestra cauta y recuerda que a su edad todavía "se está buscando a sí misma".

En contraste, la intérprete mantiene una férrea discreción con su hijo pequeño, Miki, de cuatro años, cuyo rostro ha decidido cubrir en redes para preservar su intimidad antes de su etapa escolar. Una decisión que confirma el instinto de leona que también se desprende de la carta dedicada a Daniella. Porque si algo queda claro es que, para Paula Echevarría, ser madre es el papel más importante -y el más verdadero- de su vida.