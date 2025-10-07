Hollywood
George Clooney se confiesa sobre su pasado con las drogas: "Consumí cocaína"
El actor matiza que nunca tuvo un problema de adicción y que lo hacía de forma recreativa
Sobre Hollywood y el mundo de la farándula siempre ha existido una creencia generalizada de que el consumo de alcohol y drogas es una práctica extendida entre artistas. Lo cierto es que son muchos los actores y músicos que han confesado abiertamente haber tenido problemas con este tipo de sustancias, y el último en hablar abiertamente sobre ello ha sido George Clooney, ganador de dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y un BAFTA.
“Consumía drogas y cosas así”, ha comenzado reconociendo el actor en una entrevista con la revista “Esquiere”. Clooney habla de la década de los años ochenta, cuando era un veinteañero que empezaba a despuntar en la gran pantalla. Juventud, éxito y dinero suelen convertirse en un cóctel molotov que, en repetidas ocasiones, lleva a excesos que pueden ser muy perjudiciales para la salud.
George Clooney: cocaína, marihuana y alcohol
En cualquier caso, Clooney aclara que nunca tuvo un problema de adicción y que su consumo se limitaba a situaciones muy concretas, sobre todo en fiestas y momentos de ocio. “Tomaba cocaína y esas cosas. Solía hacer bromas sobre cómo consumía demasiadas drogas, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí en absoluto”, insiste.
Lejos de tratar el asunto con el estigma y mortificación que suele rodear al consumo de drogas, Clooney habla de ello con naturalidad. Incluso admite que él y otros de sus compañeros tomaron cocaína durante la grabación de uno de los episodios de la serie “Taxi”, en la que trabajó: “Pensé: ‘No, esto no es como la heroína. No es adictivo’. Pero luego dije: ‘Bueno, la verdad es que es bastante malo’”.
La cocaína no es la única droga que Clooney reconoce haber probado. También lo hizo con la marihuana, aunque el efecto que le provocó esta última no fue muy de su agrado. Tomó brownies con cannabis mientras veía “El mago de Oz” con sus amigos, una experiencia que recuerda como si fuera ayer: “Estábamos jodidos. Literalmente, creo que todos... éramos como veinte en la sala de proyección, y la película terminó, y nos quedamos sentados sin hablar durante horas. ¡Horas! Podría salir el sol y nosotros… simplemente no es mi droga”.
El alcohol, la droga más socialmente aceptada, también ha jugado un papel importante en la vida de Clooney, aunque, de nuevo, aclara que nunca ha tenido un problema de adicción. Sin embargo, sí confiesa que pasó por momentos en los que su consumo era mucho mayor: “He tenido épocas en las que, no diría que fue un problema; nunca me despertaba bebiendo ni nada, pero sí había rachas en las que me calentaba bastante todas las noches”. Ahora, desde el pasado mes de junio, el actor no bebe ni gota. Solo agua.
