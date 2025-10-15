Julián Contreras estalla contra Fran Rivera y Lourdes Montes: "No les importó que casi me suicidase"

Nunca antes habíamos visto a Julián Contreras tan indignado, tan dispuesto a levantar la voz contra su propio apellido. El hijo menor de Carmina Ordóñez ha decidido responder, dolido y con un tono más combativo que nunca, a las declaraciones de su cuñada Lourdes Montes, quien en su primera entrevista televisiva lo acusó de "vender a su familia por dinero".

"Ella está hablando por boca de mi hermano. En ese matrimonio no ocurre nada que no sea en connivencia", sentencia Julián, convencido de que Fran Rivera es el verdadero instigador de las palabras de su mujer. "Es mi hermano con un títere nuevo. Si me dejó dinero, que me lo reclame en un juzgado. No tengo nada que perder, y eso me convierte en alguien peligroso. Que me ignore y me deje en paz. Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras", lanza, sin medias tintas, en una sincera entrevista en exclusiva concedida a "Lecturas".

La guerra fraternal, que parecía enterrada, resurge con fuerza. Julián asegura que "solo una vez recibió dinero de Francisco", "unos 15.000 o 18.000 euros", pero que ese gesto se ha convertido en un arma arrojadiza. "No sabía que para esta gente el dinero era tan determinante. Nos ha costado la relación", lamenta.

En sus palabras hay más amargura que rencor, una sensación de abandono que atraviesa toda la conversación. "¿Qué más dicen aparte del dinero? ¿Me ayudaron con el restaurante que cerré? ¿Con el desahucio que sufrí? Si soy tan malo, ¿por qué hablan ahora de mí? ¿O es que me están usando para tapar otras cosas? ¿Por qué dos millonarios necesitan atacarme a mí?", se pregunta con un tono entre la indignación y la tristeza.

El drama familiar se tiñe de preocupación cuando Contreras menciona a su padre, Julián Contreras padre, que, según él, se está quedando ciego. "Tiene menos de un 17 % de visión. Tanto le duele a Francisco que no tener relación con él... ¡Pues ven a verle, que dentro de un año no te va a ver! Mi padre le necesita, y no aparece".

Sobre su otro hermano, Cayetano Rivera, prefiere mostrarse más cauto, aunque no menos crítico. "Cayetano vive aterrorizado por el qué dirán. Al menos tuvo la intención de venir. Aquí sigo esperando".

El dolor de Julián, que asegura haber tocado fondo en el pasado -"“no les importó que casi me suicidase"-, se mezcla con una amarga reflexión sobre la fama y la hipocresía. "Francisco vive por y para la galería. Todo es mostrar perfección. Está protegido mediáticamente. Pero reírse de la enfermedad de mi padre es de ser un miserable. O Lourdes lo es, o se ha vuelto así al lado del que está".

En un universo mediático donde los Rivera Ordóñez son casi patrimonio nacional, Julián Contreras se erige como el hijo incómodo, el que habla de lo que los demás callan. "Lo que no hizo con su madre, no lo va a hacer con mi padre. Sería esperar cosas imposibles"